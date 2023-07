Junge Frau tot in Wiener Wohnung entdeckt

Die Frau wurde tot in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wien – Eine junge Frau ist in der Nacht auf Dienstag tot in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden worden. Ein Mann wurde festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Die Todesursache war allerdings zunächst unklar – die Gerichtsmedizin konnte vorerst nicht feststellen, ob tatsächlich Fremdverschulden vorliegt. Die Obduktion sollte am Mittwoch stattfinden.

Bei der Toten handle es sich um eine 28 Jahre alte österreichische Staatsbürgerin, sagte der Sprecher. Der zwei Jahre jüngere Mann dürfte im gleichen Zimmer wie die Frau in einer Obdachloseneinrichtung übernachtet haben. Er gab an, er habe sich neben ihr schlafen gelegt. Als er aufwachte, sei die 28-Jährige tot gewesen. (APA, 11.7.2023)