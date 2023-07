Nicht immer kommt man auf direktem Weg an sein Urlaubsziel. Wie, wo und warum haben Sie sich schon verfahren?

"Der Weg ist das Ziel!" Dieser Satz gilt gerade bei der Urlaubsfahrt nicht so ganz. Denn man hat ein genaues Ziel vor Augen, nämlich den bestimmten Strand, eine Sehenswürdigkeit oder eben das gebuchte Hotel. Genau dort will man auf schnellstem Wege hin – und nirgends anders. Um dorthin zu gelangen galt, zumindest vor Navi-Zeiten, eine klare Arbeitsteilung: Einer fährt, der andere navigiert mit der Straßenkarte auf dem Beifahrersitz. Dass man dabei leicht entscheidende Abfahrten und Abzweigungen verpassen konnte, lag auf der Hand. War man gut im Improvisieren, so störte das nicht allzu sehr, und man genoss vielleicht sogar den Umweg.

Immer geradeaus – bis man eben doch hätte abbiegen sollen. Getty Images/iStockphoto/Antagain

Mit dem Navi in die falsche Richtung

So einiges ist mit den Navigationsgeräten im Auto einfacher geworden. Man stellt das Ziel ein, und eine Stimme oder zumindest eine klare Anzeige führt einen zum Ziel. Jedes Manöver wird klar angesagt, selbst beim Verfahren lotst einen das Gerät wieder auf den eigentlichen Weg. Man gibt vertrauensvoll die Verantwortung ab und konzentriert sich vollkommen auf das Fahren. Herrlich! Aber auch dabei kann einiges schiefgehen, wie erst kürzlich die Meldung einer Familie zeigte, die das falsche Salzburg im Navi eingegeben hatte und so einen Umweg von 500 Kilometern auf ihrer Urlaubsfahrt machte.

Aber nicht nur Eingabefehler können fatal enden, auch fehlende Updates, neue Straßen, Umleitungen, die das Navi noch nicht kennt, und natürlich auch, wenn man die Anweisung "Bei der nächsten Abzweigung links abbiegen" gar zu wörtlich nimmt und in einen Feldweg fährt, der vermutlich im Nirgendwo endet. Es gibt also viele Möglichkeiten, nicht dort zu landen, wo man eigentlich wollte. Das zeigt auch das Posting von "Burgenlandtiroler":

Ortsnamen, die häufiger vorkommen, können auch zur Verwirrung führen, wie "MeinNeuerPostingname" zeigt:

Auch "Eleven Bananas" kann von Umwegen berichten:

Und wo sind Sie schon so gelandet?

Welche Navigationspannen hat es bei Ihren Urlaubsfahrten schon gegeben? War das noch mit Straßenkarte oder schon mit Navi? Können Sie sich prinzipiell gut orientieren und es reicht ein kurzer Blick auf die Karte, damit Sie wissen, wo es langgeht, oder sind Sie Team Orientierungslos? Erzählen Sie im Forum von Ihren peinlichsten und lustigsten Orientierungsmissgeschicken! (wohl, 12.7.2023)