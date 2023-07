Der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton möchte im Fall von sozialen Unruhen wie in Frankreich soziale Netzwerke völlig blockieren. REUTERS, YVES HERMAN

Als im September 2022 die Proteste im Iran ihren Höhepunkt erreichten, griff das Regime zu einer drastischen Maßnahme: Es sperrte das Internet. Protestierende und Regimegegner sollten sich nicht mehr über Plattformen wie Twitter oder Tiktok organisieren oder sich durch frühe Warnungen dem Zugriff der Sittenpolizei entziehen können.

In Russland sollen die Menschen seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht erfahren, welche Kriegsverbrechen die eigenen Truppen in der Ukraine begehen, deshalb sperrte man Facebook und Twitter. Ende Juni kam es in Frankreich zu Unruhen, nachdem der 17-jährige Nahel während einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort erschossen worden war. Ausschreitungen und Proteste gegen Polizeigewalt waren die Folge.

Ginge es nach Thierry Breton, dem EU-Binnenmarktkommissar, wären soziale Medien wie Twitter, Tiktok, Snapchat, Facebook und Instagram während der Unruhen gesperrt worden. Das gab er in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France Info unumwunden zu. Der Aufruf, Autos anzuzünden, reiche bereits für eine Sperre von Onlinediensten aus, meinte Breton und stellte damit eine Maßnahme in den Raum, die man nur von den autoritärsten Regimen dieser Welt kennt.

Ein Bärendienst an der Union

Breton erwies damit nicht nur Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, sondern auch der EU einen Bärendienst – und er hat sich mit seinen autoritären Tendenzen selbst schwer beschädigt. Macron hatte in der Vorwoche gegenüber 250 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gemeint, man müsse über Verbote von Social Media nachdenken. Die Empörung war auch in den eigenen Reihen enorm, die französische Regierung hatte alle Mühe, die Sager ihres Chefs zu relativieren, und ruderte im Eiltempo zurück. Dann kam Breton und sprach – ohne Not – wieder von einem Verbot von Twitter, Snapchat, Tiktok und Co.

Ein Irrtum über das eigene Regelwerk

Die EU-Kommission bringt Breton mit seinen Verbotsfantasien nur noch mehr in Schwierigkeiten. Gerade schien es so, als wäre es der Union gelungen, mit dem Digital Markets Act (DMA) und dem Digital Services Act (DSA) ein Regelwerk zu schaffen, das alte Fehler der Überregulierung nicht wiederholt und gleichzeitig die Digitalriesen in die Pflicht nimmt. All diese Aufbauarbeit war umsonst, wenn Breton behauptet, im Rahmen des DSA sei es möglich, ganze Plattformen abzudrehen, weil etwa jemand einen Tweet absetzt, in dem zum Protest gegen Polizeigewalt aufgerufen wird.

Dabei liegt Breton sogar rechtlich falsch, denn der DSA sieht nur vor, dass soziale Netzwerke Bedrohungen "begrenzen" müssen. Sprich: Aufrufe zu Gewalt, Hassrede oder diskriminierende Inhalte müssen gelöscht werden. Netzsperren sind nicht vorgesehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der "Bulldozer aus Brüssel" (Copyright: "Politico") als wenig beschlagen in netzpolitischen Fragen erweist. Breton agiert wie eine Unguided Missile in digitaler Politik. Jüngst wollte er unter dem euphemistisch "Fair Share" genannten Schlagwort die großen Anbieter wie Google und Netflix besteuern und diese Einnahmen den Providern zur Verfügung stellen. Ein zwiespältiger Vorschlag, der wohl sämtliche Internetservices für Europäerinnen und Europäer empfindlich teurer gemacht hätte. Wieder war Breton selbst beschädigt: Als Ex-Chef der französischen Telekom sah er sich nicht ganz zu Unrecht dem Vorwurf ausgesetzt, er würde als mächtigster EU-Kommissar Lobbying für die Telekombranche betreiben.

Die EU ist ein Vorbild für die Welt

Die Welt blickt gerade gespannt auf die EU. Die Regulierung von großen Onlineplattformen und das bevorstehende Regelwerk sollen als Blaupause für ähnliche Gesetze weltweit gelten und den Weg in eine sichere digitale Zukunft ebnen. Was macht der zuständige Kommissar? Er stellt die EU in eine Linie mit Russland, China und dem Iran. Breton hat sich nicht nur selbst beschädigt, sondern die Netzfreiheit der Union infrage gestellt.

Gegen solche Ideen muss es schärfsten Protest geben. Wer Social Media verfolgt, bemerkt, dass sich dieser bereits formiert – organisiert wird er wohl über Twitter, Snapchat, Instagram und Tiktok. Das ist gut so. (Peter Zellinger, 11.7.2023)