Das NS-Verbotsgesetz aus dem Jahr 1947 wird, wie berichtet, geändert. Gemeinsam mit dem Verbotsgesetz sollen das Vertragsbedienstetengesetz 1948 und das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 novelliert werden. Die Begutachtungsfrist für die Gesetzesnovelle endet am 19. Juli. Im Rahmen dieser brachte nun auch das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) seine Stellungnahme ein, die dem STANDARD exklusiv vorliegt.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) verhandelt die Gesetzesnovelle mit Koalitionspartner ÖVP. APA/HELMUT FOHRINGER

Die Kritik an zwei Punkten, über die DER STANDARD bereits berichtete, hält das MKÖ darin aufrecht: Die Möglichkeit einer Diversion, die bisher nur für Jugendliche möglich war, soll nun auch für Erwachsene gelten. "Jeder Eindruck einer Bagatellisierung dieser Straftaten muss vermieden werden. Zumeist handeln schon erwachsene Ersttäter aufgrund einer gefestigten NS-Ideologie, auch wenn sie das gegenüber den Behörden vehement bestreiten", heißt es hier in der MKÖ-Stellungnahme. Robert Eiter vom MKÖ sagte am Dienstag, er befürchte hier die reale Gefahr eines "Schlupflochs für Neonazis", zudem gebe es schon bisher kaum geeignete Diversionsprogramme, wie etwa geführte Besuche von KZ-Gedenkstätten für Jugendliche.

"Geschenk" für Neonazi-Anwälte

Der zweite Punkt ist die Regelung für Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die im Ausland Delikte begehen. Hier sieht das neue Gesetz vor, dass es sich bei der Tathandlung um eine "Mitteilung oder Darbietung in einem Medium" handeln muss, die "im Inland abgerufen oder empfangen werden kann" und die "geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verletzen", damit die Person in Österreich ein Fall für die Justiz wird. In der Stellungnahme werden mehrere reale Fälle angeführt, die so in Österreich unbehelligt bleiben würden, wie etwa: "Ein österreichischer Rechtsextremist nimmt an Wehrsportübungen einer neonazistischen 'Freien Kameradschaft' im deutschen Bundesland Thüringen teil, auf denen auch die Tötung politischer Gegner trainiert wird." Der neue Entwurf sei dahingehend "ein echtes Geschenk für alle Strafverteidiger von Neonazis", so Eiter.

Besonders irritiert zeigte man sich beim Mauthausen-Komitee aber bei einer offenbar im ersten Entwurf noch anders lautenden Regelung zum Tatbestand der Holocaustverharmlosung. Hier soll man künftig erst dann belangt werden können, wenn man vor mindestens zehn Personen und nicht wie bisher vor drei Personen den Genozid der Nationalsozialisten an den Jüdinnen und Juden verharmlost. Unter diesen Tatbestand fallen etwa auch Teilnehmer sogenannter Corona-Demos, die einen gelben Stern tragen und sich mit den jüdischen Opfern des NS-Regimes vergleichen.

Bestraft würde dann künftig zwar, "wer vor einer einzigen Person den Hitler-Gruß zeigt, aber nicht strafbar wäre, wer am Stammtisch vor neun Leuten den Holocaust lobt", warnt Eiter, "das passt nicht zusammen und hat mit einer wirksamen Bekämpfung des Antisemitismus nichts zu tun".

Dass die Gesetzesnovelle jedoch größtenteils und auch in diesem Punkt eine Verbesserung darstellt, sieht man auch beim MKÖ. Bisher stand keine bestimmte Personenzahl im Gesetz, vor der die Verharmlosung des Holocausts strafbar wurde. Doch in der Rechtsprechung wurde das meist als rund 30 Personen interpretiert.

"Großteils gut gelungen"

In der Stellungnahme gibt es aber auch sonst Lob für die Gesetzesnovelle, etwa was die "Umformulierung von §3g (Nationalsozialistische Wiederbetätigung) und §3h (Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords und der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit)" angeht. Diese sei "sinnvoll und großteils gut gelungen", heißt es in dem Papier, "jeweils Aufgliederung in Grundtatbestand und Qualifikationstatbestände sowie Reduzierung der Strafdrohung für den Grundtatbestand, um Verurteilungen zu erleichtern. Bei der 'gröblichen Verharmlosung' im §3h fällt das 'gröblich' weg".

Aus mit der Sache befassten Kreisen heißt es allerdings, dass die Ausweitung auf zehn Personen gegenüber dem ersten Entwurf mit drei ein Wunsch des Koalitionspartners, also der ÖVP, war. Dem Vernehmen nach war diese schon vom Streichen des Begriffs "gröblich" nicht begeistert.

Auf STANDARD-Nachfrage, warum nun künftig erst bestraft werden kann, wer vor immerhin zehn Personen den Holocaust verharmlost, erklärt ein Sprecher des Justizministeriums: "Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens werden die Stellungnahmen analysiert, und es wird im Einvernehmen mit dem Koalitionspartner geprüft werden, ob Änderungen am ursprünglichen Arbeitsentwurf vorzunehmen sind." (Colette M. Schmidt, 12.7.2023)