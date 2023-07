Imposantes Naturspektakel Vulkanausbruch in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavík

In Island ist etwa 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavík ein Vulkan ausgebrochen. Der Ausbruch hat in einer Senke des Berges namens Litli-Hrútur begonnen. Von dort zieht Rauch in Richtung Nordwesten