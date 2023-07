Auch Afrika-Fan Petra ist via "Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf der Suche nach einem Partner. Foto: ORF/Talk TV/Andreas Scheurer

Wien – Am Montag, 10. Juli 2023, gingen die ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" in eine neue Saison, im Durchschnitt sahen 761.000 bei einem Marktanteil von 34 Prozent die Porträts der ersten sechs von insgesamt 54 partnersuchenden Singles in ORF 2. In den jungen Publikumsgruppen der 12- bis 29-Jährigen und der 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil jeweils bei 24 Prozent, laut ORF Bestwerte für eine Auftaktfolge: bei 12–29 seit 2010, bei 12–49 seit 2013.

Die nächste Ausgabe mit der Präsentation weiterer sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark kommen, zeigt ORF 2 am Montag, dem 17. Juli, um 20.15 Uhr. (red, 11.7.2023)