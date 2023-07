St. Pölten – Dass es aktuell um die Vertrauenswerte der niederösterreichischen Politikerinnen und Politiker schlecht steht, ist kein Geheimnis: Laut einer von den "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") in Auftrag gegebenen Umfrage sind bis auf die Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die Vertrauenswerte aller Regierungsmitglieder im negativen Bereich – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) büßte etwa im Vergleich zu vergangenem Jahr massiv an Vertrauen ein.

Einen Trost gibt die Umfrage von vergangener Woche der ÖVP aber dennoch. Denn die Volkspartei kann nach den Daten des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IfDD) ihr Landtagswahlergebnis von 40 Prozent halten. Die FPÖ kommt laut der Umfrage des IfDD auf rund 24 Prozent und würde ebenfalls das gleiche Ergebnis wie im Jänner erzielen. Rund 800 Personen nahmen telefonisch und online an der Umfrage teil.

Das sieht eine Umfrage, die am Montag und damit nur eine Woche später publik wurde, aber anders – und geht von einem politischen Erdbeben im Bundesland aus. Eine vom niederösterreichischen SPÖ-Landtagsklub in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research von Peter Hajek, die der "Krone" zugespielt wurde, die als Erste darüber berichtete, sieht die ÖVP bei nur noch 30 Prozent. Das wäre für die Volkspartei ein erneuter Absturz von zehn Prozentpunkten.

Die FPÖ kann hingegen nach ihrem Rekordwahlsieg im Jänner nochmals zulegen und wäre mit 31 Prozent an erster Stelle. Die Umfrage des Instituts von Hajek liegt auch dem STANDARD vor. Die SPÖ kommt darin auf nur 20 Prozent, gefolgt von den Neos mit neun Prozent und den Grünen mit acht Prozent. Für die Umfrage wurden rund 1.000 Personen per Telefon und über das Internet befragt. Andere Meinungsforscherinnen und -forscher blicken skeptisch auf die Ergebnisse.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) bei ihrer Angelobung. Foto: Christian Fischer

Unterschied bei Umfragen

Ursprünglich seien die Daten nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, heißt es aus der SPÖ. Dabei handle es sich um eine Umfrage, die für parteiinterne Zwecke gedacht war, durch einen Leak aber an die "Krone" gelangt sei, sagt ein SPÖ-Sprecher. Aber wie kommt es, dass binnen einer Woche zwei Umfragen derartig unterschiedliche Ergebnisse zeigen?

Vonseiten des IfDD will man die Umfrage von Unique Research jedenfalls nicht kommentieren. Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom IfDD betont aber im Gespräch mit dem STANDARD, dass die Themenlage in den letzten 100 Tagen gleich geblieben sei und sich große Veränderungen bei den Prozentzahlen nicht erklären ließen. So sei es plausibel, dass die ÖVP ihr Wahlergebnis von rund 40 Prozent weiterhin halten könne, wie es die Umfrage des IfDD zeigt.

Beim Institut Unique Research hält man an der eigenen Umfrage fest und verweist auch auf den unterschiedlichen Befragungszeitraum: Die vom SPÖ-Landtagsklub in Auftrag gegebene Umfrage wurde von Mitte Mai bis Anfang Juni durchgeführt, jene des IfDD von Mitte bis Ende Juni. Zudem sei zu erwarten, dass sich das Umfragehoch der FPÖ auf Bundesebene auch auf Niederösterreich durchschlägt, sagt Alexandra Siegl von Unique Research dem STANDARD. Auch würden die Freiheitlichen neben der Zuwanderung beim derzeit wichtigsten Thema Teuerung unter den Parteien am meisten punkten, wie Daten der Umfrage zeigen.

Kritik von Forscher und ÖVP

Kritisch blickt der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer vom OGM-Institut auf die veröffentlichte SPÖ-Umfrage. "Die FPÖ in einem ihrer schwächeren Länder plötzlich vor der ÖVP und über dem Bundesschnitt? Das geht sich niemals aus", wird Bachmayer in der "Krone" zitiert. Für Bachmayer sei es zudem ärgerlich, wenn Parteien mit "problematischen Studien" Politik machen würden.

Nicht erfreut ist die ÖVP, sie kritisiert eine Parteinähe der Umfrage. Außerdem seien interne Daten der Volkspartei ebenfalls zu dem Ergebnis des IfDD gekommen. "Hergovich, Zwander und Co – das ist diese junge Kern-Truppe aus Wien, die über den Verlust der Kanzlerschaft noch immer so frustriert ist, dass ihnen nichts zu peinlich ist, was auch nur irgendwie gegen die ÖVP geht", betont Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (ÖVP) in einer Aussendung. (Max Stepan, 11.7.2023)