Es kommen immer mehr Weiterbildungsangebote, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen, auf den Markt. Getty Images/iStockphoto

Egal ob Nachhaltigkeitsbotschafter im Gesundheits- und Sozialwesen (eine Schulung an der FH Gesundheit Tirol) oder als unternehmensinterner ESG-Controller (ein Angebot der ARS Akademie) – ökologische, soziale und unternehmerische Nachhaltigkeit, kurz ESG (Enviromental, Social, Governance), ist auch in den Weiterbildungsangeboten angekommen. "Gut so", findet Heidrun Kopp. Sie leitet seit zwei Jahren die Ausbildungsformate ESG & Sustainable Finance Management der Vienna Management Academy der FH Wien der WKW. Dazu gehören aktuell vier aufbauende Formate mit unterschiedlicher Dauer. Das Executive Programm als Einstieg dauert sechs Tage bzw. drei Wochen, drei Semester dann das MBA-Studium.

Heidrun Kopp leitet seit zwei Jahren das Sustainable-Finance-Management-Programm an der Vienna Management Academy der FH Wien WKW. feelimage/Matern

Gerade beim zwei Semester dauernden Academic ESG-Expert in Sustainable Finance Management sei die Nachfrage in den vergangenen Monaten stark gestiegen, ergänzt sie. "ESG verlangt einen systemischen Ansatz und betrifft de facto alle Bereiche des Unternehmens – vom Einkauf, über die Produktion, das Risikomanagement bis zum Marketing –, und es muss auch über alle Hierarchien – vom Aufsichtsrat über das Top-Management bis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – gelebt werden." Denn nur so können die regulatorischen Vorgaben in den Unternehmen auch zeitgerecht umgesetzt werden.

Neue Berufsbilder entstehen

Als Klammer über den gesamten ESG-Bereich sei Sustainable Finance Management zu verstehen. Denn jedes Unternehmen brauche eine Bankverbindung, eine Versicherung und auch hier könne man nachhaltige Produkte wählen. "Nachhaltige Finanzprodukte sind nicht teurer als andere. Die Nachfrage steuert das Angebot." Kopp ist überzeugt, dass durch die EU-Vorgaben in diesem Bereich ganz neue Aufgabenfelder entstehen werden. "Das Thema bleibt nicht stehen. Das Sechs-Tages-Training schaut heute zu 50 Prozent anders als es vor zwei Jahren aus."

Aktuell arbeitet sie an einem genauen Berufsbild für ESG-Managerinnen bzw. Mitarbeiter: "An Klimaschutz führt heute kein Weg vorbei." Und um den Vorwurf des Greenwashings auszuräumen, gebe es vonseiten der EU genaue Transaparenzvorgaben. "Doch viele Unternehmen sind hier sehr vorsichtig, was sie kommunizieren, um ja nicht Gefahr zu laufen, dass eine bestimmte Maßnahme als Greenwashing interpretiert wird", sagt Kopp.

Für Unternehmen seien die ESG-Vorgaben aber eine strategische Chance. "Sie sind ein Mehrwert für Unternehmen, um im Geschäft zu bleiben." Vor allem der Bereich "soziale Nachhaltigkeit" sei in Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiger Punkt. "Für erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich durch dementsprechende Qualifizierung interssante Tätigkeitsfelder eröffnen", ist sie überzeugt. (Gudrun Ostermann, 19.7.2023)