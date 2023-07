Die Freude beim siegreichen Team "WerndlExplorer" aus Österreich war groß. Erstmals konnten heimische Schülerinnen und Schüler einen solchen Erfolg beim Esa-Wettbewerb verbuchen. Esa

Die Aufgabenstellung war herausfordernd, die Konkurrenz groß: 26 junge Teams aus ganz Europa traten von 26. bis 30. Juni beim Finale des Cansat-Wettbewerbs der European Space Agency (Esa) in Granada an. Sie mussten alle Phasen eines realen Weltraumprojektes durchlaufen: von Missionsauswahl und Bau eines Satelliten, eines Cansat, bis zum Raketenstart und der wissenschaftlichen Analyse der gesammelten Daten.

Bei einem Cansat handelt es sich um einen selbst gebauten Minisatelliten (Sat) in der Größe einer Getränkedose (Can), der mit einer Rakete auf eine Höhe von 1.000 Metern geschossen wird. Im Sinkflug muss er eine Primärmission, wie Messung von Luftdruck, Temperatur und Sinkrate, sowie eine selbst gewählte Sekundärmission erfüllen.

Beachtliche Pionierleistung

Aus Österreich war das Team "WerndlExplorer" dabei. Im Rahmen der gewählten Mission erkundete es die Oberfläche eines fiktiven erdähnlichen Planeten B, wobei die Aufnahmen der am Cansat befestigten Kamera mit einem KI-System analysiert und nach Landschaftstyp kategorisiert wurden. Über den Fallschirmschock wurde ein Samenauswurf ausgelöst – diese Funktion soll den autonomen Anbau von Pflanzen auf dem fiktiven Planeten B ermöglichen. Die fünf Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Werndl-park und der HTL Steyr – alle zwischen 15 und 17 Jahre alt – sicherten sich in der Kategorie "Best Outreach" damit den ersten Platz.

Die jungen Talente überzeugten vor allem mit der innovativen Idee, einen Echtzeitzugang zu den Daten einzurichten, die während des Fluges in der Bodenstation empfangen wurden. Die Jury konnte so den Missionserfolg in einem Open-Source-Programm und via Push-Benachrichtigungen auf ihren Mobilgeräten live mitverfolgen. Die sechs Schülerinnen und Schüler erkämpften mit ihrer Leistung erstmals einen Preis für Österreich im Europafinale des Esa-Wettbewerbs. (red, 11.7.2023)