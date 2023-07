Maria Sterkl aus Jerusalem

Die Polizei hatte wohl mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Campingplatz mitten auf der Autobahn. Unweit von Tel Aviv blockierten Demonstranten eine stark befahrene Pendlerstraße, indem sie dort frühmorgens Barrikaden errichteten – in Form von Zelten und brennenden Autoreifen. Wenige Stunden zuvor hatte die rechts-religiöse Koalition unter Benjamin Netanjahu im Parlament in Jerusalem einen wichtigen Teil der umstrittenen Justizreform in erster Lesung beschlossen. Sie setzte damit den ersten Schritt, um Regierungsentscheidungen künftig gegen richterliche Kontrolle zu immunisieren. Kritik schlug ihr dafür aus allen Richtungen entgegen: von hohen Offizieren der Armee, von Rechtsanwälten, Ärzten, Managern der Hightech-Branche und von den Oppositionsparteien, die nach der Abstimmung in der Knesset in laute "Schande"-Rufe ausbrachen, während die Koalitionsabgeordneten sich selbst applaudierten.

Der größte Protest kam aber wie angekündigt von der Straße. "Tag der Disruption" – diesen Titel gaben die Protestplattformen dem Tag nach der umstrittenen Parlamentsentscheidung.

Berittene Polizei im Einsatz gegen die Demonstrierenden. AFP/MENAHEM KAHANA

Die Polizei erschien dennoch nicht darauf vorbereitet, was sich frühmorgens auf den wichtigsten Zufahrten nach Tel Aviv, Jerusalem und Haifa abspielte: Demonstranten riegelten die Fahrbahnen mit Holzbarrikaden und anderen Hindernissen ab und kündigten auf Transparenten an, Israel "von seinen Zerstörern zu befreien". Die Polizei fuhr schließlich mit Wasserwerfern auf, nach und nach wurden die Überlandstraßen wieder geöffnet.

Zahlreiche Festnahmen

Der Protest verlagerte sich bald nach Tel Aviv. Dort setzte die Polizei die Ankündigung von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, man werde mit "harter Hand" gegen die Demos vorgehen, in Taten um. Um 11 Uhr gab es bereits 42 Festnahmen wegen öffentlicher Störung und mehrere Verletzte. Immer wieder prügelten Polizisten auf Demonstranten ein, ohne dass dem eine sichtbare Provokation vorangegangen wäre. Auf der Kaplan-Straße, dem Zentrum des Protests, war die berittene Polizei selbst auf dem Gehweg unterwegs, Passanten klagten über Verletzungen durch Pferdetritte.

Der Einsatz der Wasserwerfer führte zu einem Regenbogen. REUTERS

Schon zwei Stunden nach Beginn der Demonstration in Tel Aviv sprachen Protestplattformen von "schrecklicher Polizeigewalt". Sie riefen die israelische Polizeiführung auf, "sofort einzuschreiten, bevor es Menschenleben kostet".

Protestierende wurden abtransportiert. REUTERS/RONEN ZVULUN

Für den Nachmittag ist ein großer Protest am Flughafen Tel Aviv geplant. Die Polizei hatte angekündigt, "null Toleranz" zu zeigen, wenn der Reiseverkehr am Flughafen durch Proteste behindert würde. Dem schob Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara Dienstagmittag einen Riegel vor: In einem Schreiben an die Regierung bezeichnete sie den Flughafenprotest als legitim. Es handle sich um "einen öffentlichen Ort, auf dem das Recht auf freie Meinungsäußerung besteht". (Maria Sterkl aus Jerusalem, 11.7.2023)