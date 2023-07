Wenig symbolisiert die Klischees alpenländischer Kultur besser als die Geschichte von "Heidi". Die zwei Bücher der Autorin Johanna Spyri, die 1880 und 1881 veröffentlicht wurden, erzählen die Geschichte des jungen Waisenmädchens Adelheid, das zu ihrem weitestgehend einsam auf einer Hochalm lebenden Großvater geschickt wird und sich letztlich in die Berglandschaft verliebt.

Auf Basis der Werke wurden auch zahlreiche Filme und Serien umgesetzt. Besonders bekannt ist eine 1977 und 1978 erschienene Animeproduktion des japanischen Studios Zuiyo, die bei mehreren Sendern im deutschsprachigen Raum lange als Teil des Kinderprogramms gesendet wurde.

CURSED HEIDI | AI-generated movie trailer

Karpi

Der Vorspann dieser Serie diente auch dem schweizerischen Produzenten, Moderator und KI-Experten Patrick Karpiczenko, vulgo "karpi", als Vorlage für ein Experiment. Er ließ nach eigener Aussage das KI-Modell Runway ML Gen-2 einen neuen Trailer für "Heidi" generieren, der schließlich bearbeitet und mit der Intromusik des Trickfilms unterlegt wurde. Das Ergebnis sorgt mit bizarren Twists für einige Aufmerksamkeit auf Twitter.

Wenn der Almöhi das Pferd ableckt

Zu Beginn erscheint alles halbwegs unspektakulär. Ein Mädchen läuft über eine Almwiese, eine Kuh mit Mozartfrisur genießt den Sonnenschein, ein älterer Herr – mutmaßlich der Almöhi – widmet sich seinem Schafhund und leckt sein Pferd ab. Nicht das seltsamste Alpenidyll, das eine künstliche Intelligenz (KI) erschaffen könnte. Der Titel "Hcrlic" schwebt über eine Schneelandschaft und beweist einmal mehr, dass KIs für Bild- und Videogenerierung noch ihre liebe Mühe mit Text haben.

Es folgen weitere lachende Kinder und ein erfreuter Öhi, eine Ziege mit Haube, ein Hund mit Hut, ehe schließlich grotesk aufgeblähte Kühe auftauchen. Kurz darauf ändert sich die Tonalität des Videos dramatisch und schwenkt in einen Fackelmarsch äußerst erzürnt wirkender Menschen in einem Dorf um. Auch ein junges Mädchen lässt dabei offensichtlich ihrem Zorn freien Lauf – ob es sich dabei um "Heidi" handelt, bleibt offen.

In einem weiteren, an "1984" erinnernden Twist blendet der Clip auf einmal in ein Kino um, in dem Hunde und verschiedene landwirtschaftliche Nutztiere gebannt auf den Bildschirm starren. "The End" oder um den Trailer zu zitieren: "The The E Ued".

MAD HEIDI Official Trailer | Swissploitation Action Horror Comedy

MAD HEIDI

Heidi gegen Käsefaschisten

Dass Karpiczenko nun nach eigenen Angaben "nie mehr schlafen" kann, erscheint ob des Gesehenen plausibel. Dennoch fange der Film gut ein, wie es sich anfühlt, in der Schweiz aufzuwachsen. Dieses Gefühl teilt er mittlerweile mit vielen anderen Menschen, denn der verwünschte "Heidi"-Trailer wurde allein auf Twitter rund sechs Millionen Mal aufgerufen und kommt auch auf Youtube bereits auf fast 40.000 Views.

Er weckt bei manchen Beobachtern auch Erinnerungen an eine andere, allerdings nicht KI-generierte Produktion: den Splatter-Comedyfilm "Mad Heidi", in dem das erwachsen gewordene Mädchen aus den Hochalpen gegen größenwahnsinnige Käsefaschisten kämpft. (gpi, 12.7.2023)