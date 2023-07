Letzte Generation besprüht Prada und Nobelhotel in Wiener Innenstadt mit Farbe

Die Letzte Generation setzte am Dienstag ein Zeichen gegen Reiche. Letzte Generation

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Dienstag in der Wiener Innenstadt protestiert. Sie besprühten das Wiener Nobelhotel Park Hyatt sowie die Nobel-Boutique Prada mit oranger Pulverfarbe.

Auf Twitter wurde die Aktion mit den Worten "Euer Luxus = unsere Hitzewellen" gepostet. Damit wolle man "Symbole der Dekadenz und Verschwendung mit Warnfarbe" markieren.

Am Tag zuvor protestierte die Letzte Generation am Wiener Schwedenplatz. Mehrere Personen haben sich mit Warnwesten auf die Straße gesetzt, um so auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. (red, 11.7.2023)