Beinn Eighein den schottischen Highlands. Foto: Terra Mater Studios GmbH / Fergus Gill

Die "Terra Mater"-Reihe nimmt sich "Schottlands neuer Wildnis" an. Am Mittwoch, 26. Juli, um 20.15 Uhr wird auf ServusTV und ServusTV On das Hochland erkundet, am 2. August stehen die Inseln des nördlichsten Teils von Großbritannien und am 6. September das Tiefland, wo 80 Prozent der Bevölkerung wohnen, am Programm.

Beim ersten Teil widmet sich die Dokumentation mit den Highlands einem "Naturraum, der vom Menschen erobert und in weiten Bereichen in Kulturlandschaften umgewandelt wurde". Dennoch seien gerade hier einige der außergewöhnlichsten Tierarten Schottlands zu finden, hieß es in einer Aussendung. So finden sich dort etwa Rentiere, Mornellregenpfeifer, atlantische Lachse und Große Tümmler. (APA, 11.7.2023)