Wien – Am Montag erreichten die Temperaturen auch in Wien mit 36 Grad einen neuen Rekordwert dieses Jahr. Nicht nur für die Menschen in der Stadt war die Hitze eine Belastung, sondern auch für die U-Bahn: In der Station Wien Mitte / Landstraße verursachten die hohen Temperaturen einen Kurzschluss, der einen Transformator beschädigte. In der Folge war die U3 wegen einer Stellwerksstörung am Montagnachmittag stundenlang nur zwischen Simmering und Schlachthausgasse sowie zwischen Zieglergasse und Ottakring befahrbar.

Ob es bei langanhaltenden Hitzewellen nun öfter zu Ausfällen im öffentlichen Verkehrsnetz kommt? Die Wiener Linien betonen auf Anfrage, dass extreme Wetterbedingungen wie starke Hitze oder Kälte auch Auswirkungen auf die technischen Anlagen haben können. "Dass infolgedessen größere Betriebsstörungen auftreten, kommt aber äußerst selten vor", sagt eine Sprecherin. Einen derartig langer Ausfall einer U-Bahn-Strecke wegen Hitze wie am Montag gab es laut Wiener Linien in der Vergangenheit noch nicht.

Um solche Störungen zu verhindern, arbeiten die Verkehrsbetriebe aktuell an der Modernisierung mehrerer U-Bahn- und Straßenbahnlinien, wie sie auf Nachfrage betonen. Insbesondere die "verkehrsberuhigte Zeit" werde aktuell genützt, um das Netz zu modernisieren. Unter anderem werden Gleis- und Signalanlagen, Brückentragwerke und Weichen saniert. (ste, 11.7.2023)