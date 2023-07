Der Verkehrsknotenpunkt Wien-Praterstern und seine Umgebung wurden am 15. Jänner zum Schauplatz einer aufsehenerregenden Auseinandersetzung. Ein Geschworenengericht versucht nun zu klären, was genau passiert ist. Christian Fischer

Wien – Gleich, welche Version der Geschichte man glaubt, eines steht fest: Für die am Abend des 15. Jänner angeblich geplante "Aussprache" zweier Gruppen Afghanen, "um Frieden zu schließen", waren ziemlich viele Waffen im Spiel. Herauszufinden, welche genau, ist eine der schwierigen Aufgaben des Geschworenengerichts unter Vorsitz von Daniel Rechenmacher im Prozess um einen Mordversuch gegen fünf Männer. Im bisherigen Verlauf der Ermittlungen tauchten auf: eine "Kalaschnikow", also ein Sturmgewehr, Macheten, Gaspistolen, viele Messer, ein Schlagstock und ein Reizgasspray. Sicher ist nur, dass ein Opfer durch acht Stich- und Schnittwunden lebensgefährlich verletzt wurde und auch einer der Angeklagten eine Schnittverletzung am Oberarm erlitt.

Den Hintergrund der Auseinandersetzung kennt die Staatsanwältin nicht. Im Verlauf des ersten Prozesstages kristallisiert sich heraus, dass der Schwerverletzte und seine drei Brüder auf der einen Seite kämpften, auf der anderen standen ihnen mehr oder weniger bekannte Afghanen gegenüber. Durch den Ermittlungsakt schwirren, wie bei den eingesetzten Waffen, die unterschiedlichsten Angaben über den Konfliktauslöser. Von "Kopfgeld" auf die Brüder H., deren Vater Politiker in Afghanistan gewesen sein soll, und eine Abreibung, da mehrere Brüder H. im Vorfeld einen jüngeren Landsmann attackiert haben sollen, geht es über einen angeblichen Messerangriff zwei Stunden vor der gegenständlichen Tat bis hin zur Demonstration, dass man "keine Angst" vor den Gebrüdern H. habe.

Angeklagte zwischen 19 und 32 Jahre alt

Vier der zwischen 24 und 32 Jahre alten Angeklagten, einer davon fünffach vorbestraft, der Rest unbescholten, gehören zur Gruppe A. Der 19-jährige Viertangeklagte ist ein Bruder des Schwerverletzten, also Teil der Gruppe B. Ihm wird nur gefährliche Drohung vorgeworfen, da er eine Gaspistole in Richtung eines Kontrahenten abgefeuert haben soll. Ein weiteres Verfahren gegen ihn und zwei seiner Brüder beginnt am Mittwoch bei einem anderen Richter: Das Trio soll nämlich einen Zeugen im gegenständlichen Prozess mit Holzlatten verprügelt und schwer verletzt haben.

Die fünf aktuellen Angeklagten bekennen sich allesamt "nicht schuldig". Gruppe A schildert, man sei mit sechs bis sieben Freunden bei einem Fußballkäfig in der Venediger Au im Prater gewesen, als die Brüder H. und mindestens zehn Begleiter ankamen. Die vier Brüder seien vorneweg gestürmt, der Viertangeklagte habe mehrmals mit der Gaspistole gefeuert und einem der Gegner "Komm her, damit ich dich schlachte!" zugerufen, übersetzt der Dolmetscher. Es sei ein Tumult entstanden, nach etwa drei Minuten verlagerte sich dieser zum Verkehrsknotenpunkt Praterstern. Die Mitglieder der Gruppe A belasten sich gegenseitig: Niemand will selbst eine Waffe in der Hand gehabt haben, aber alle wollen Messer bei unterschiedlichen Mitangeklagten gesehen haben.

Der Fünftangeklagte, mit 32 Jahren der älteste, ist der Einzige, der einen Messerstich zugibt, er fühlt sich aber keiner der beiden Seiten zugehörig. "Ich kann mich erinnern, dass ich zufällig dort war und Alkohol getrunken habe. Die ankommende Gruppe hat als erste geschossen, sicher fünf- oder sechsmal", ist er überzeugt. Der später Schwerverletzte habe auch ein Messer in der Hand gehabt und damit zugestochen, beteuert der Fünftangeklagte. Er habe es geschafft, ihm die Waffe abzunehmen, dann sei er dem Pulk zum Bahnhof Praterstern nachgelaufen. "Mit seinem Messer habe ich ihm in den Arsch gestochen", lautet seine Darstellung. "Warum?", interessiert Vorsitzenden Rechenmacher. "Weil ich wütend war. Es wurde auf mich geschossen."

Die Doppeldeutigkeit von "Bruder"

Ein gewisser Generation-Gap macht sich bei einer Nachfrage bemerkbar. Rechenmacher will vom Fünftangeklagten wissen, ob auch sein Bruder vor Ort war. Der Angesprochene fasst die Bezeichnung aber offenbar als Überbegriff für alle männlichen Bekannten auf, worauf der Vorsitzende präzisiert, dass es um den leiblichen Verwandten gehe. "Mein Bruder war nicht dort", sagt der Fünftangeklagte zunächst, um sich im nächsten Satz zu korrigieren: "Ich war soooo betrunken, vielleicht war er doch dort."

Der Viertangeklagte, der jüngere Bruder des Schwerverletzten, erzählt die Geschichte komplett andersherum. Er sei mit seinen Brüdern am Handelskai gewesen, als mehrere Telefonanrufe bei ihnen eingingen. Deren Quintessenz: "Wenn du zu deinen Brüdern stehen willst, komm Praterstern." Beim nahen Fußballkäfig hätten die Gegner bereits mit gezückten Waffen auf Bänken auf ihre Ankunft gewartet. Sein ältester Bruder sei – um Frieden bemüht – nach vorn gegangen, aber praktisch sofort attackiert worden. Er selbst habe dem Bruder des Drittangeklagten dessen Gaspistole entwinden können und habe damit zweimal in die Luft geschossen, dann sei Gruppe B zum Bahnhof geflüchtet. Dort sei sein Bruder kollabiert, selbst danach sei noch auf ihn eingestochen worden.

Den Berufs- und den Laienrichterinnen und -richtern erscheint der Ablauf nicht ganz logisch. "Da gibt es offenbar einen Streit. Warum fahren Sie überhaupt zum Praterstern? Und kommen dann noch näher, wenn Sie angeblich Waffen bei den anderen sehen?", interessiert den Vorsitzenden. "Das ist der Praterstern. Da ist es sicher, da sind viele Menschen", ist der Viertangeklagte überzeugt, eine Vorstellung, die Beisitzer Christoph Bauer seiner Mimik nach zu schließen nicht völlig teilt.

Video zeigt nur zwei von acht Stichen

Auf dem Video einer Überwachungskamera sind im Bahnhofsbereich maximal zwei Stichbewegungen zu erkennen, die der Fünftangeklagte ausgeführt haben soll. Der beteuert aber, den "Stich in den Arsch" bereits im Park gesetzt zu haben, später habe er ihm lediglich Faustschläge in den Nackenbereich versetzt. Alexander Philipp, Verteidiger des Zweitangeklagten, verweist dagegen darauf, dass sein Mandant beim Bahnhof gar nicht mehr dabei gewesen sei, also auch keinen Mordversuch begangen haben könne.

Mindestens drei weitere Verhandlungstage hat das Gericht Zeit, mittels Zeugenaussagen und Gutachten zu versuchen herauszufinden, warum wann wer wo wen womit verletzt hat. Am Mittwoch wird fortgesetzt. (Michael Möseneder, 11.7.2023)