Sie ist der größte Popstar unserer Zeit. Milliarden Mal wurden ihre Songs gestreamt und egal, wo in der Welt sie spielt, füllt sie ganze Fußballstadien mit Fans. Die Rede ist von Taylor Swift. Im August 2024 landet die Popikone für drei Konzerte in Wien.

Der Trubel um Swifts Auftritt im Ernst-Happel-Stadion ist schon jetzt enorm – denn der Vorverkauf ist heute, Dienstag, gestartet. Fans rangeln sich um die begehrten Plätze und geben dafür hunderte Euro aus. Rundherum explodieren die Kosten für die Verköstigung und die Beherbergung der vielen anreisenden Fans.

Wieso der Hype um Taylor Swift so groß ist, darüber sprechen im Podcast Sebastian Fellner und Jakob Pflügl vom STANDARD. Wir fragen sie auch, ob der Swift-Auftritt in Wien die Inflation in Österreich befeuern könnte. (red, 11.7.2023)