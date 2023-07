Die Nachfrage nach Taylor Swift-Tickets ist riesig. APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO

Mit ihrer "Eras Tour" kommt Taylor Swift im August 2024 gleich dreimal nach Wien. Als große "Swifties" seit mehr als zehn Jahren stand für uns am Dienstag deshalb der Ticketvorverkauf auf dem Programm. Dieser wird von ihren Fans nicht umsonst gerne "The Great War" (ein Songtitel von Swifts neuem Album "Midnights") genannt. Die tatsächliche Vorbereitung, um eines der heißbegehrten Tickets zu ergattern, begann lange vor Dienstag. Bereits Ende Juni musste man sich registrieren, letzte Woche bekamen wir dann unseren individuellen Zugangscode – für den wir glücklicherweise per Zufall ausgewählt wurden. Auf Tiktok schwirren tausende Videos mit Tipps und Tricks herum, wie man den Kampf um Tickets für sich entscheidet. Über den Preis der Tickets kann man im Vorhinein zudem auch nur spekulieren.

In den Tagen vor dem Vorverkauf verbrachten wir zahlreiche Stunden mit Planen: Wer versucht wie viele Tickets zu kaufen? In welcher Kategorie und für welchen der drei Tage? Wie viel wären wir höchstens gewillt auszugeben? In unserem Gruppenchat reichten die Antworten von 100 Euro bis zu 800 Euro. Wer will schon auf Urlaub fahren, wenn man gemeinsam mit 50.000 anderen Bridges mitgrölen kann? Wir waren uns einig, dass wir alle versuchen würden, so viele Tickets wie möglich zu ergattern – sollten wir tatsächlich zu viele haben, könnten wir sie immer noch weiterverkaufen. Die Verunsicherung war also groß, als wir am Tag des Vorverkaufs plötzlich auf der Oeticket-Website lasen, dass die Tickets personalisiert sein sollen: "Zutritt zur Veranstaltung nur für namentlich genannte Käufer – Ausweiskontrolle!"

Das kleine Männchen im Warteraum bewegt sich nur langsam voran. Screenshot oeticket

Um zwölf Uhr begann der Vorverkauf, um 11.30 Uhr machten wir uns bereit: jede von uns ausgestattet mit zwei Laptops, auf denen wir mit zwei unterschiedlichen Oeticket-Accounts eingeloggt waren. Fühlen sich so Hackerinnen und Hacker? Unsere Zahlungsdaten hielten wir bereit, ebenso alle anderen wichtigen Daten – sollten wir im Stress vergessen, wie wir heißen oder wo wir wohnen. Wir starten einen Videoanruf, um uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Jetzt kann es losgehen.

11.50 Wir klicken auf den Link – nur noch zehn Minuten bis zum Verkauf.

11.52 Es trudeln noch letzte Anfragen ein. Die Ressortleiterin der Chronik und Innenpolitik hat keinen Zugangscode für den Vorverkauf bekommen. Sie bittet uns, ihr ein Ticket mitzukaufen. Plötzlich haben wir Führungspersonal in der Hand.

Sechs Minuten. Vier Minuten. Nur noch eine Minute. Gespannt starren wir auf unsere sechs Bildschirme. Wie war das nochmal auf Tiktok? Jetzt "refreshen" oder nicht?

12.00 Wir befinden uns jetzt im Warteraum. Das kleine Männchen auf der Leiste bewegt sich nur langsam voran.

12.11 Dann geht alles schneller als gedacht. Zwei von uns kommen fast zeitgleich auf die Verkaufsseite. Keine Zeit, die Ticketangebote näher zu studieren, wir wählen Stehplätze im vorderen Bereich um 180 Euro aus. Die Tickets sind überraschend billig, da hatten wir uns vor größeren Summen gefürchtet. Da geben Leute viel mehr Geld für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus – und die haben keinen einzigen Kostümwechsel.

Die Anfrage konnte nicht rechtzeitig bearbeitet werden, die Tickets waren weg. Screenshot oeticket

12.14 Leonie gibt ihre Zahlungsdaten ein, die Tickets sind noch zwei Minuten reserviert. Die Anfrage wird bearbeitet, der Countdown läuft. Dann die große Enttäuschung: Die Zahlung ging nicht schnell genug durch, die Tickets sind weg.

12.15 Clara hat mehr Glück. Ihre Zahlung geht durch, die Tickets sind unsere. Große Erleichterung macht sich breit.

Große Erleichterung: Die Tickets gehören uns. Screenshot oeticket

Das verlief ja viel schneller und reibungsloser als gedacht. In Frankreich sah es anders aus: Dort musste der Ticketverkauf am Dienstag nach Überlastung der Seite ausgesetzt werden. Dieser wurde über Ticketmaster abgewickelt, wie auch in den USA, wo es vor einigen Monaten schon zu Ausfällen und tausenden enttäuschten Fans beim Vorverkauf kam.

Wir hatten uns auf einen langen Nachmittag in der Warteschlange eingestellt. Das nächste Mal lassen wir uns vielleicht weniger Angst von Tiktoks einjagen. Aber jetzt freuen wir uns einmal auf August 2024. (Clara Wutti, Leonie Razumovsky, 11.07.2023)