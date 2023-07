Ein Railjet wird über Zell am See umgeleitet, wodurch sich die Fahrzeit um 90 Minuten verlängert

Wien/Innsbruck – Arbeiten der DB Netz AG am sogenannten Deutschen Eck haben in der Zeit vom 16. Juli bis zum 22. Juli einigen Fahrplanänderungen zur Folge. Davon betroffen sind auch die ÖBB-Züge über das Deutsche Eck, teilte das Unternehmen am Montag mit. So würden für mehrere Züge zwischen Salzburg-Hauptbahnhof und Innsbruck bzw. Bregenz ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen im Abschnitt zwischen Salzburg und Wörgl eingerichtet, hieß es.

Bei einigen Fernverkehrsverbindungen entfallen laut ÖBB die Halte zwischen Salzburg und München. Zudem werde der Zug RJX 669 (ab Innsbruck-Hauptbahnhof um 5:10 Uhr) zum Flughafen Wien über Zell am See umgeleitet, wodurch mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 90 Minuten gerechnet werden müsse, so die Bahn. Für Reisende ab Kufstein werde ein Schienenersatzverkehr zwischen Kufstein und Salzburg eingerichtet.

Die ÖBB ersuchten die Kunden, sich zeitgerecht im Vorfeld über mögliche Änderungen zu informieren. Informationen zu den Einschränkungen würden auch auf der Website der Bahn bereitgestellt. (APA, 11.7.2023)