Ignite Luxembourg hat bereits 20 Prozent und will nun einen Anteil von 29,9 Prozent. Das Angebot liegt bei 28,50 Pfund pro Aktie. Die Annahmefrist endet am 21. Juli

Die Eigentumsverhältnisse beim Feuerfestkonzern RHI Magnesita ändern sich. RHI Magnesita

Wien – Beim börsennotierten Feuerfestkonzern RHI Magnesita verschieben sich die Eigentumsverhältnisse. Ein neuer Großaktionär hält Einzug: Der Private-Equity-Investor Rhône Capital steigt auf indirektem Weg wieder beim Feuerfestkonzern ein. Die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von einem Rhône-Fonds (Rhône Holdings VI) kontrolliert wird, strebt eine Beteiligung von 29,9 Prozent an und hat sich bereits knapp 20 Prozent gesichert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Angebot für die RHI-Magnesita-Aktien wurde bereits Ende Mai angekündigt. Geboten sind 28,50 britische Pfund (33,24 Euro) pro Titel. Die Annahmefrist endet am 21. Juli.

Schon bei Bekanntwerden des Offerts am 30. Mai waren die Aktien der RHI Magnesita um 20,8 Prozent auf 29 Euro pro Titel nach oben geschossen. Am Dienstag zog der Börsenkurs in Wien in der Spitze um 7,4 Prozent auf 33,50 Euro an und lag am Nachmittag bei 30 Euro (+5,8 Prozent). Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,33 Milliarden Pfund.

Ursprünglich hatte Ignite Luxembourg ein Angebot für 20 Prozent der RHI-Magnesita-Aktien gelegt. Nun liegt die Zielmarke bei 29,9 Prozent. Ab 30 Prozent wäre ein Übernahmeangebot fällig. Insgesamt gilt das Gebot für 14,086.156 Aktien und ist somit 401,5 Millionen Euro schwer. 9,187.275 Anteilsscheine habe Ignite Luxembourg bereits in der Tasche, das entspricht ungefähr 19,5 Prozent, so der aktuelle Stand. (APA, red, 11.7.2023)