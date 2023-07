Eigentlich ist an diesem Dienstag alles so wie immer auf dem Stephansplatz in Wien. Die ersten Touristengruppen schieben sich über den großen Platz, ein Pärchen genießt die üppig vorhandene Sonne auf einer steinernen Bank, und kurz vor zehn Uhr fährt schon der erste Fiaker auf den sonnigen Standplatz vor.

Doch eines ist heute anders: Zwischen dem Dom und den Fiakerstandplätzen beginnen auf einmal an die 20 Personen, sich auf den Asphalt zu legen. Der Verein gegen Tierfabriken startet seine angekündigte Sleep-in-Demonstration.

Die Demonstranten wollen ein "Aufwachen" bei dem Thema Fiaker bewirken. DER STANDARD / Arztmann

Alle Demonstranten sind in Pyjamas gekommen. Die meisten legen sich auf Gymnastikmatten, Picknickdecken oder aufblasbare Luftmatratzen. Eine junge Dame hat ihre rosa Hausschuhe dabei, passend zu ihrer rosa Schlafmaske und dem Hello-Kitty-T-Shirt. Zwei tragen bunte Sonnenschirme, und ein Demonstrant hält ein Babyfläschchen in der linken Hand.

Sie alle demonstrieren für eine Senkung des Hitzelimits für die Fiakerpferde. Dieses liegt derzeit bei 35 Grad und soll – so die Forderung – auf 30 Grad gesenkt werden. Die Demonstrationen gegen die Fiaker ist ein alljährliches Ritual in Wien, besonders wenn die Temperaturen so hoch sind wie diese Woche. Ebenso jährlich findet ein Hin- und Herschieben der Verantwortung zwischen der Stadt Wien und dem Bundesministerium statt. "Alle anderen Metropolen haben schon 30 Grad als Limit oder gar keine Fiaker mehr. Deswegen unser Sleep-in, denn alle anderen sind schon so weit, nur Wien macht weiter und glaubt, dass sie nichts ändern müssen", erklärt VGT-Sprecher Gregor Prinz.

"Ich finde die Fiaker einfach überholt"

In Wien gibt es 19 Fiakerbetriebe mit insgesamt 324 Tieren. Sie alle unterliegen gewissen Vorschriften: Die Pferde dürfen pro Woche nicht mehr als vier Tage arbeiten und pro Monat nicht mehr als 18 Tage. Außerdem dürfen keine Fahrten vor elf Uhr stattfinden, und ab einer Temperatur von 35 Grad dürfen keine neuen Fahrten begonnen werden. Im Vorjahr kündigte Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) eine Studie an, die die Auswirkungen der hohen Temperaturen auf Pferde feststellen soll. Bis es Ergebnisse gibt, wird es noch dauern. Die Studie wird gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien durchgeführt. Trotzdem gibt es jedes Jahr Diskussionen über die Arbeitsbedingungen der Tiere.

"Seit 40 Jahren lebe ich in Wien, und ich finde die Fiaker einfach überholt", sagt eine der Demonstrantinnen, Elia Pragagna, Ein anderer Mann sieht das Gesetz auf der Seite des VGT: "Wir wollen nur die Tierquälerei verhindern."

Die Fiaker haben kein Verständnis für die Demonstrationen gegen die Arbeitsbedingungen für die Pferde. DER STANDARD/ Arztmann

Gegenüber dem Sleep-in steht Fiaker Hermann vor seiner Kutsche und seinen zwei weißen Pferden. Er ist schon lange in diesen Beruf und arbeitet für die Fiakerei Paul. Der hünenhafte Mann unterstellt den Demonstranten eher Profitdenken als Tierschutz und hat kein Verständnis für die Aktion: Die Tierschutzorganisation verdiene mit Aktionen wie dieser "ja ein Vermögen", meint er – und spielt damit auf Spenden an, die der VGT bekommt. Zumindest an diesem Tag werden bei der Demonstration keine Spenden gesammelt.

Daneben steht die Veterinärmedizinerin Isabella Copar. Sie arbeitet mit der Fiakerei Paul und noch einem anderen Unternehmen zusammen. "Ich bin an Stresstagen hier. Das beziehe ich nicht auf die Pferde, sondern wenn Presse oder Tierschutzorganisationen da sind.“ Auch sie kann die Aufregung um die Fiaker nicht nachvollziehen: "Es ist ein Unfug, den die Tierschutzorganisationen hier wollen."

Fiaker wirft Demonstranten Schikane vor

Während einige Touristen sich zumindest kurz vom Stephansdom abwenden und Bilder von den "schlafenden" Demonstranten machen, fahren minütlich Kutschen vom Stehplatz ab. Scheinbar unbeeindruckt von der Aktion des VGT wollen die Besucher dennoch eine Kutschenfahrt durch Wien erleben. Eine Passantin wird von ihrem kleinen Kind gefragt, was die Menschen da auf dem Boden tun würden. Sie antwortet trocken: "Das sind alles Leute, die nicht arbeiten wollen."

Zwischen dem Demonstranten und dem Kutscher kommt es zum Streit. DER STANDARD/ Arztmann

In der Zwischenzeit ist ein lautes Streitgespräch zwischen Fiaker Hermann und einem der Demonstranten ausgebrochen. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem ein Stoppschild und eine Fiakerkutsche aufgedruckt sind, und wirft seinen Gegenüber vor, er sei heute zu früh am Stehplatz gewesen, schon vor elf Uhr. Der Kutschenführer wirft den Demonstranten Schikane vor. "Schickt es (Anm. das Pferd) doch einfach auf eine Weide", antwortet dieser wiederum. Bevor sich die beiden Streithähne noch weiter in die Haare kriegen, schreitet die Veterinärmedizinerin ein. "Hermann, lass dich nicht provozieren."

Der Verein gegen Tierfabriken wird weiter an dem Thema dranbleiben. DER STANDARD/ Arztmann

Um 11.30 Uhr endet die Protestaktion mit einem Erwachen. Die Demonstranten stehen auf, stellen sich in eine Reihe und rufen im Chor: "Wacht auf im 21. Jahrhundert. Pferde raus aus der Stadt." Gregor Prinz führt die Forderung weiter aus: "Das Pingpongspiel zwischen Stadt und Bund muss aufhören. Wir werden weiter an dem Thema dranbleiben, und solange es keine besseren Regeln für die Pferde gibt, wollen wir, dass zumindest die bestehenden Regeln eingehalten werden." (Luca Arztmann, 12.7.2023)