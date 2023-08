Ferien, schlechtes Wetter, und das Kind will fernsehen. Na gut. So wenig wie möglich oder gar nicht, empfehlen Expertinnen und Experten. Natürlich hängt die Dauer auch vom Alter des Kindes ab. Wenn doch, dann Sendungen mit langsamerer Bildabfolge, abgeschlossenen Handlungen und sinnvollen Dialogen.

Einige beliebte Kindersendungen sind rückschrittlich, was Gleichberechtigung oder Diversität betrifft. Deswegen hier ein Guide mit Kinderserien, die die Kleinsten zum Nachdenken anregen, und mit Charakteren, die als gute Vorbilder dienen. Viel Spaß!

"Elena aus Avalor"

Sie ist furchtlos, mutig, stark und eine Prinzessin: Elena aus Avalor – eine Latina als Kinderheldin! Die 16-Jährige hat das Königreich Avalor vor einer bösen Hexe gerettet. Nun muss sie lernen, mit ihrer Verantwortung für das Königreich umzugehen. Das in der Karibik angesiedelte Königreich zeigt das Leben der kreolischen Oberschicht, auch sonst hat die Serie viele lateinamerikanische Einflüsse. Disney+

Trailer | Elena aus Avalor

Disney Channel Deutschland

"Pettersson und Findus"

Der schrullige, aber liebenswerte Bauer Pettersson und sein verspielter Kater Findus haben stets allerlei zu tun auf ihrem Bauernhof in Schweden. Außerdem ist Pettersson ein gefinkelter Tüftler, dessen Erfindungen oft für Chaos sorgen. Die sprechende Katze Findus in grüner Latzhose begeistert jedes Kinderherz. Netflix, ZDF tivi

Pettersson und Findus - Wie Findus zu Pettersson kam - Komplette Folge

Edel Kids TV

"Kleine Prinzessin"

Die kleine Prinzessin ist vier Jahre alt und das einzige Kind im Schloss. Dort kann sie sich frei bewegen und allerhand ausprobieren. Hund Schlamper und Kater Murr sind bei ihren Experimenten stets an ihrer Seite – manchmal auch etwas unfreiwillig. Teils ist die kleine Prinzessin auch ganz schön störrisch, doch das gehört dazu, und am Ende überwiegt die Fröhlichkeit! Die Serie hat ein angenehmes Tempo, bringt zum Lachen und hat einen Lerneffekt, ohne dabei zu moralisierend zu sein. Netflix, RTL+

Die kleine Prinzessin - Trailer

Audio & Videoproduktionen Mang

"Tiger, Bär und Antje"

"Oh, wie schön ist Panama!", denken sich Kleiner Tiger, Kleiner Bär, Fisch Schlüter und Walross Antje. Eines Tages stranden Schlüter und Antje, die auf Weltreise sind, beim Kleinen Tiger und beim Kleinen Bären in Panama. Mit Opa Puschkins "Tagebuch eines Weltenbummlers" begeben sich die vier tierischen Freunde auf unterschiedlichste Entdeckungsreisen durch die Weltgeschichte und sind dabei liebenswert sowie lustig. Apple TV+

Tiger, Bär und Antje in Schottland

Studio Seven

"Rudi"

Ein sprechender Koffer und ein aufgeweckter Rabe namens Rudi leben im Trödelladen von Frau Siebenstein. Zu dritt begegnen sie allerlei Kundinnen und Kunden. Der kleine Rabe liebt es, Schabernack zu treiben, doch ist am Ende des Tages ein gutmütiger Freund, der das Herz am rechten Fleck hat. Zahlreiche "Rabenteuer" erwarten ihn und seine Rasselbande! ZDF tivi, Kika

Frau Siebenstein (Henriette Heinze) und Rabe Rudi. Christiane Pausch

"Zoés Zauberschrank"

Zoés magischer Zauberschrank hält stets neue Kostüme bereit und schickt die kleine Zoé und ihre Freundinnen und Freunde auf Reisen in verschiedenste Welten durch die Fantasie. An diesen besonderen Orten erwacht auch Zoés Stoffente Quakquak zum Leben und kann sprechen. Zuckersüße Abenteuer mit diversen Charakteren! ZDF tivi, Kika, Netflix

Zoés Zauberschrank Intro

Vany

"Löwenzahn" und "Löwenzähnchen"

Löwenzahn ist besonders für alle wissbegierigen Kinder geeignet. Der treue und schlaue Hund Keks und sein Besitzer Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr) leben in einem bunten Bauwagen in Bärstadt und erforschen Natur, Umwelt oder Technik. Wissenswerte Inhalte werden spielerisch vermittelt. Löwenzähnchen sind kurze Episoden, in denen Hund Keks verschiedene Tiere trifft, nach dem Motto "Unterwegs mit Keks". ZDF tivi, ZDFchen

Was ist der ökologische Fußabdruck? - Löwenzahn | ZDFtivi

ZDFtivi

"Wickie und die starken Männer"

"Hey hey Wickie!" Dieser Klassiker rund um Wikinger Wickie und seine Erlebnisse auf hoher See darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Die neue Adaption aus dem Jahr 2014 ist ebenfalls kinderfreundlich, wenn auch die Originalversion wahrscheinlich bei einigen Eltern ein nostalgisches Seufzen auslöst. ZDF tivi, Kika

Wickie und die starken Männer (2014) Intro

Serien

"Doc McStuffins"

Empfehlenswert ist auch die Zeichentrickserie Doc McStuffins, die von der kleinen Dottie handelt – einem jungen Mädchen of color, das seine Stofftiere liebevoll verarztet. In der Klinik wird sie von Drache Stuffy, Kuscheltier Lambie und Nilpferd-Krankenschwester Hallie unterstützt. Dottie ist ein Vorbild für Kinder und vermittelt Themen wie Gesundheit, Hygiene und Fürsorge. Disney+

Intro - ♫ Das Lied von Doc McStuffins | Disney Junior Musik

Disney Junior Deutschland

"Barbapapa"

Die kunterbunte Barbapapa-Familie bereitet immer noch Freude! Der rosarote Barbapapa, die schwarze Barbamama und ihre sieben Kinder sind formverändernde Figuren, die schon in den 1970er-Jahren beliebt waren. Alle haben eigene Stärken und Interessen, so erleben sie viele spannende Momente. Die Version aus dem Jahr 2020 hat einen etwas neueren Look, dennoch überzeugen die Barbapapas mit ihrer altbekannten liebevollen Art. Paramount+

Barbapapa Vorschau für den 14.11.2020 (Nick Deutschland)

GrasshalmClips

"Biene Maja"

"Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja!" Bei diesem Lied wird sowohl Eltern als auch Kindern warm ums Herz. Biene Maja, ihr bester Freund Willi und die anderen Tiere auf der Klatschmohnwiese erleben so einige Abenteuer. Die zweidimensionale Version aus den 1970er-Jahren bietet sich vor allem bei jüngeren Kindern an, bei älteren Kindern auch die dreidimensionale aus dem Jahr 2013. Netflix

Biene Maja Trailer

KiKA 2021 Lili

"Lenas Ranch"

Die junge Lena findet ein verstörtes, ängstliches Pferd und tauft es Mistral. Mit ihren Freundinnen und Freunden Anna, Angelo und Nico renoviert sie den Pferdehof ihres Großvaters und bringt dort Mistral unter. Pferde, Strand und das französische Meer sind der Alltag der Freundesgruppe, die immer zusammenhält. KiKa, Amazon Prime

Willkommen! Lena's Ranch - Channel Trailer für Staffel 1 + 2

Lenas Ranch Offizielle

"Das Dschungelbuch"

Der kleine Mogli wächst im Dschungel unter Wölfen auf. Seine besten Freunde sind der gemütliche Bär Balu und Panther Baghira, die Tiere des Dschungels lehren ihn alles, was er zum Überleben braucht. Dabei muss er immer wieder dem hinterlistigen Tiger Shir Khan entkommen. Es geht darum, den Planeten und all seine tierischen wie menschlichen Mitbewohnenden zu respektieren. Amazon Prime

Das Dschungelbuch: Staffel 1, Folge 1 "Mogli - Mutig wie ein Wolf" GANZE FOLGE

Das Dschungelbuch (offizieller Kanal)

"H2O – Plötzlich Meerjungfrau"

Die drei Highschool-Schülerinnen Cleo (Phoebe Tonkin), Emma (Claire Holt) und Rikki (Cariba Heine) werden durch Zufall zu Meerjungfrauen, sobald sie in Kontakt mit Wasser kommen. Sie führen nun ein Doppelleben als Menschen und Meerjungfrauen. Als Kulisse dient dabei die australische Gold Coast, die Serie ist eine deutsch-australische Co-Produktion. Es geht um Freundschaft, Liebe, Spaß und eine besondere Verbindung der Freundinnen: die Welt unter Wasser. Nicht zu vergleichen mit den Ablegerserien Mako – Einfach Meerjungfrau oder H2O – Abenteuer Meerjunfrau – das Original bleibt das Original! Amazon Prime, Netflix, ZDF tivi

H2O - Plötzlich Meerjungfrau | Trailer

H2O - das Original

"Schloss Einstein"

In der Kinder- und Jugendserie Schloss Einstein dreht sich alles um die Schülerinnen und Schüler des Einstein-Gymnasiums. Im dazugehörigen Internat passieren allerlei Dinge, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Jede Staffel kommen und gehen ein paar Darstellende, und so bleibt die Serie immer in Bewegung. Diverse Lebensgeschichten kommen natürlich vor, und alle Charaktere finden einen Platz in der Gemeinschaft des Schlosses Einstein. In der aktuellen 26. Staffel ist Tua El-Fawwal (bekannt aus Druck – Die Serie) als Vertrauenslehrerin zum Cast dazugestoßen. Kika

Schloss Einstein NEU - So wird die 26. Staffel | Mehr auf KiKA.de

KiKA von ARD und ZDF

"Dance Academy"

Teenagerin Tara Webster (Xenia Goodwin) verfolgt ihren Traum, Profitänzerin zu werden. Ein Teil dieses Traums geht in Erfüllung, als sie an der Dance Academy in Sydney aufgenommen wird. Bald bildet sich dort ihre Clique rund um die selbstbewusste Kat (Alicia Banit), Kats Bruder und Mädchenschwarm Ethan (Tim Pocock), Draufgänger Christian (Jordan Rodrigues), die ehrgeizige Abigail (Dena Kaplan) und den gutmütigen Sammy (Tom Green). Ernste Themen werden sensibel behandelt, es geht um den Leistungsdruck beim Tanzen, sexuelle Identität und vieles mehr. Das Ensemble macht jede Episode der Emmy-nominierten Serie sehenswert! Disney+

Top 10 Best Dance Performances - All Seasons - Dance Academy

Dance Academy

Frohes Schauen, und nicht vergessen, rechtzeitig abzudrehen! (Eleni Ernst, 9.8.2023)