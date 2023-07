19.40 REPORTAGE

Re: Mit Mama hinter Gittern ­– Italiens jüngste Gefangene In Italien müssen Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren zusammen mit ihren Müttern deren Haftstrafen absitzen. Da es viel zu wenige staatlich finanzierte Mutter-Kind-Einrichtungen gibt, lebt ein Großteil der inhaftierten Mütter mit ihren Kleinkindern in regulären Gefängnissen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Alkohol – Der globale Rausch Warum trinken wir? Wer profitiert davon? Und welche Folgen hat der übermäßige Alkoholkonsum für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft? Diesen Fragen geht der Südtiroler Filmemacher Andreas Pichler nach. Um 21.45 Uhr folgt Mei Bier is ned deppat über den übermäßigen Alkoholkonsum der Österreicherinnen und Österreicher. Bis 22.35, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die March – Ein Fluss wie damals An der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei verläuft die March – ein Fluss, der bis heute eine eher ungezähmte Wasserlandschaft ist. Die Tierwelt ist vielfältig: von Fischen und Urzeitkrebsen bis hin zu Bibern und Dachsen. Bis 21.15, Servus TV

21.05 OPER

Erlebnis Bühne Live: Aus der Oper im Steinbruch – Carmen Die Freiluft-Arena im Steinbruch in St. Margarethen ist auch heuer wieder Schauplatz einer großen Open-Air-Opern-Inszenierung: Carmen von Georges Bizet. Die Titelrolle singt die libanesisch-kanadische Sopranistin Joyce El-Khoury, Arnaud Bernard inszeniert. Bis 23.40, ORF 3

21.10 DOKUMENTATION

Rückkehr der Urzeit-Giganten – Der Säbelzahntiger Der Säbelzahntiger zählte einst aufgrund seiner fast 18 cm langen Eckzähne zu den gefährlichsten Tieren der Erde. Ein Paläontologenteam begibt sich am Fuß der Hollywood Hills auf die Spur der Urzeitbestie. Bis 22.10, Servus TV

22.10 DOKUMENTATION

Nonnen Vor den Toren von Paris lebt eine Gemeinschaft von Benediktinerinnen unterschiedlicher Herkunft. Jeden Tag lernen die Schwestern, ein bisschen besser zusammenzuleben. Bis 23.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Die Alliierten in Österreich (1+2/4) Die vierteiligen Reihe dokumentiert jeweils in Doppelfolgen die zehnjährige Alltagsgeschichte der Besatzungszeit. Den Auftakt macht die amerikanische Besatzungszone unter dem Titel Chocolate, Girls, Jazz & Uncle Sam, gefolgt von Die Russen sind da um 23.20 Uhr. Bis 0.10, ORF 2

0.00 FAMILIENDRAMA

Was werden die Leute sagen (What Will People Say, D/DK/N/S 2017, Iram Haq) Ein 16-jähriges pakistanisches Mädchen (Maria Mozhdah) gerät zwischen zwei Welten, als es von seinen Eltern mit dem norwegischen Freund erwischt wird. Filmemacherin Iram Haq erzählt in ihrem autobiografisch inspirierten Film, wie ein Mädchen an den Normen ihrer traditionell geprägten Familie zu zerbrechen droht. Sehenswert! Bis 1.40, Arte

Nisha (Maria Mozhdah) will in Norwegen die moralischen Fesseln ihrer traditionellen Familie ablegen: "Was werden die Leute sagen", 0.00 Uhr auf Arte. © ZDF/ARTE/Marie Sjøvold

Radiotipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Auf eine gute Nachbarschaft! ­Mediatorin Claudia Huemer und Timon, ­Administrator des Nachbarschaftsnetzwerks fragnebenan.com, sind zu Gast bei Andrea Hauer. Bis 13.55, Ö1

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama Sommergespräch Elisa Vass spricht mit Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie. Bis 18.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation: über das Leben in der Dauerkrise und die Sehnsucht nach einer einfachen, heilen Welt. Bis 21.55, Ö1 (Oliver Mark, 12.7.2023)