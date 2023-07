Rund um Swifts Konzerte hat sich in den letzten Monaten ein internationaler Hype entwickelt, der sich selbst befeuert und die Ticketpreise in lichte Höhen treibt. Solange Menschen bereit sind, diese Preise zu stemmen, läuft die Maschinerie munter weiter. Dass Veranstalterinnen und Veranstalter nun versuchen, davon zu profitieren und die Nachfrage über eine Voranmeldung und ein First-come-Prinzip in geregelte Bahnen zu lenken, ist nur die logische Konsequenz.

KONTRA: Unnötig exklusiv

von Sebastian Fellner

Unfassbar viele Menschen wollen Taylor Swift 2024 in Wien sehen, lassen sich also besonders viel gefallen. Die Ticketplattform wusste das und hat den Verkauf kompliziert und vor allem unnötig exklusiv gestaltet.

Das betrifft nicht einmal die Vorregistrierung: Wer am Vorverkauf teilnehmen wollte, musste sich Wochen zuvor schon dafür anmelden. Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar, weil die Plattform den Andrang einschätzen muss.

Unfair wurde es erst beim tatsächlichen Vorverkauf: Der fand nämlich am Dienstag um zwölf Uhr nach dem Prinzip "first come, first served" statt. Wer seine Mittagspause nicht einfach so verlängern konnte, um im Internet Konzerttickets zu kaufen, schaute ohnehin durch die Finger. Zehntausende andere warteten auf den Einlass in den digitalen Verkaufsraum – wer wann drankam, war nicht nachvollziehbar.

Vor allem die intransparente Preispolitik riecht nach Wuchermethoden. Erst im Webshop waren die Kosten für die jeweiligen Ticketkategorien ersichtlich. Da ließen sich wohl viele unter Zeitdruck zu teuren Tickets hinreißen, die sie sich mit ausreichend Bedenkzeit nicht gegönnt hätten.

Wenn die Nachfrage so viel größer ist als das Angebot, wäre es gerechter, die Tickets zu verlosen. Jede und jeder Swiftie könnte dann in Ruhe entscheiden, welcher Preis angemessen ist. Und dann hoffen, Glück zu haben. (Sebastian Fellner, 11.7.2023)