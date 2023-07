Die Debatte um sogenannte Problemwölfe setzt sich fort. APA/dpa/Lino Mirgeler

Innsbruck/Ötztal – Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben. Im Mittelgebirge darf nach Sichtungen am Wochenende im Raum Innsbruck ein Wolf gejagt werden. Es gibt aber keine Bestätigung, dass es sich bei dem gesichteten Tier um einen Wolf gehandelt hat: "Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei dem mehrfach im Siedlungsgebiet gesichteten Tier um einen Wolf handelt, geben wir einen Wolf zum Abschuss frei", sagte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

Auch wurden keine Haare oder eine Losung gefunden. Bei der Behörde seien keine Meldungen von Hundehaltern über entlaufene oder freilaufende Hunde eingegangen. Am Wochenende wurden am Stadtrand von Innsbruck und in Natters Foto- und Videoaufnahmen von einem Tier aufgenommen, das ein Wolf sein könnte. Seitens des Landes hatte es geheißen, dass man anhand des vorliegenden Materials nicht bestätigen könne, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handle. Die Bevölkerung sei jedenfalls in Sorge. Man wolle daher kein Risiko eingehen, betonte Geisler.

Die zweite Abschussverordnung betrifft das Ötztal. Auf einer Alm in Obergurgl wurde bei einem Rissereignis bereits ein Wolf nachgewiesen, Ende Juni wurde ein Wolf im Gemeindegebiet von Längenfeld vom Auto aus auf der Straße gefilmt. Aktuell gelten in Tirol damit acht Abschussverordnungen. Ab Freitag sind es nur mehr sieben, nachdem eine Verordnung das Ötztal betreffend ausläuft. Eine Verordnung ist für acht Wochen in Kraft.

Vorarlberger Landesrat will raschen Abschuss von Problemwölfen

Vorarlbergs Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) hat unterdessen am Dienstag die "rasche und unbürokratische Freigabe des Abschusses von Problemwölfen" gefordert. Angesichts mehrerer Wolfsrisse in den vergangenen Monaten – zuletzt am Montag an Hausziegen auf einer Alm im Silbertal (Bezirk Bludenz) – sei das Maß nun voll, so Gantner. In Vorarlberg sei zwar per Bescheid die Entnahme von Problemwölfen vorgesehen, doch sei dieses Verfahren zu aufwendig und langwierig, kritisierte Gantner.

Gerade die jüngsten Wolfsrisse bei Nutztieren zeigten, wie schwierig die Integration des Wolfes in die Kulturlandschaft sei. "Die Anwesenheit des Wolfes hat nicht nur zu gravierenden Änderungen im Verhalten des Rot- und Rehwildes geführt, sondern ist nun auch mit mehreren Verlusten und schwersten qualvollen Verletzungen von Nutztieren verbunden", stellte Gantner fest. Diese Situation sei für die Vorarlberger Land- und Alpwirtschaft nicht länger hinnehmbar.

Die EU-Kommission müsse den derzeit bestehenden höchsten Schutzstatus für den Wolf auf ein geringeres Niveau herabsetzen, verlangte Gantner. "Naturromantik und Ideologien gefährden unsere Land- und Alpwirtschaft", betonte der Landesrat. (APA, red, 11.7.2023)