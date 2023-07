Der Italiener steht nach einem Viersatzsieg über den Russen Safiullin in der Vorschlussrunde

Premiere für Jannik Sinner. REUTERS/Dylan Martinez

London - Der Italiener Jannik Sinner steht erstmals bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Der 21-Jährige gewann am Dienstag in Wimbledon im Viertelfinale gegen den Russen Roman Safiullin mit 6:4,3:6,6:2,6:2. Er trifft nun am Freitag beim Rasen-Klassiker im Kampf um den Finaleinzug entweder auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic oder auf den Russen Andrej Rublew.

Der an Nummer acht gereihte Sinner nutzte die für ihn günstige Auslosung in London und erreichte als erster Spieler seit Boris Becker und Pete Sampras im Jahr 1995 die Runde der letzten Vier, ohne gegen einen Top-50-Gegner antreten zu müssen. Der Erfolg gegen den Weltranglisten-92. Safiullin bedeutete zudem, dass Sinner nach Nicola Pietrangeli und Matteo Berrettini erst der insgesamt dritte Italiener ist, der das Halbfinale von Wimbledon erreicht hat. (APA/dpa, 11.7.2023)