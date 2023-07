St. Pölten – Der vom Dienst enthobene hochrangige Offizier aus Niederösterreich ist am Dienstag in St. Pölten wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vor Gericht gestanden. Angelastet wird dem Offizier ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Betroffene bestritt den Vorwurf. Die Einzelrichterverhandlung wurde unter anderem zur Vernehmung mehrerer weiterer Zeugen vertagt. Die Fortsetzung erfolgt am 28. September.

Der erste Verhandlungstag in der Causa ging im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten großteils ohne Beobachter und die zahlreich erschienenen Medienvertreter in Szene. Noch vor der Befragung des Offiziers wurde die Öffentlichkeit auf Antrag der Opfervertreterin ausgeschlossen. Ebenfalls nicht zu sehen war die per Video vorgespielte Einvernahme der betroffenen Frau.

Der Prozess wird im September fortgesetzt. imago images/Ernst Weingartner

Zugetragen hat sich der Vorfall am 8. November vergangenen Jahres. Damals gab es laut Staatsanwältin zwei Veranstaltungen in der Kaserne in St. Pölten. Mehrere Gäste seien später noch zusammen gesessen. Der Betroffene war "als Chef des Hauses dabei", das mutmaßliche Opfer als Gastromitarbeiterin dienstlich. Der nunmehrige Angeklagte sei "etwas angeheitert" gewesen, habe "ein paar Gläschen getrunken gehabt": "In diesem Setting kam es zu dem Vorfall, der uns heute beschäftigt", erklärte die Vertreterin der Anklagebehörde.

Verteidigungsministerium erstattete Anzeige

Der hochrangige Offizier habe die Betroffene, die er seit mehreren Jahren rein beruflich kannte, unter dem Vorwand eines Vier-Augen-Gesprächs in ein abgedunkeltes Nebenzimmer gelockt – was die Verteidigung bestritt. In dem Raum soll sich der Mann der Frau angenähert und ihr Komplimente gemacht haben. Später habe er die Hose geöffnet und sein Gegenüber aufgefordert, dasselbe zu tun. Weiters soll er recht offensiv auf eine mutmaßlich vom Opfer angepeilte Versetzung angespielt haben. Danach kam es laut Staatsanwältin zum Geschlechtsverkehr, der Beschuldigte habe in dem Fall "seine Machtposition ausgenutzt".

Die Frau wandte sich später an ihren Vorgesetzten, der den Vorfall letztlich intern meldete. Vom Verteidigungsministerium wurde Anzeige erstattet – was das Opfer eigentlich gar nicht im Sinn hatte.

"Die Vorwürfe stimmen allesamt nicht", betonte der verteidigende Anwalt. Die Frau habe niemals irgendwie zu erkennen gegeben, dass sie den Geschlechtsverkehr nicht wolle. Hinzu komme die "konstruierte Geschichte mit der Versetzung in eine andere Dienststelle", was damals aber "nicht zur Debatte stand". Noch dazu habe der Angeklagte – obwohl "oberster Chef" – nichts mit dem Personalwesen zu tun gehabt. Generell liege ein "nicht sehr kluger Fall eines einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs zwischen erwachsenen Menschen" vor.

Für den zweiten Prozesstag, den 28. September, werden laut der Einzelrichterin weitere Zeugen geladen – auch auf Antrag der Verteidigung. Weiters soll der gerichtsmedizinische Sachverständige sein Gutachten erörtern. (APA, red, 11.7.2023)