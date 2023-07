Der Österreichische Auslandsdienst wird künftig in Tranchen gefördert. Das neue Modell soll zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen beitragen

Der Österreichische Auslandsdienst bietet die Möglichkeit, den Zivil- und Freiwilligendienst etwa bei Gedenkstätten oder Pflegeheimen im Ausland zu leisten. IMAGO/Christian Spicker

Wien – Das Sozialministerium hat seinen Umgang mit dem Österreichischen Auslandsdienst nach dem Aufkommen von Missbrauchsvorwürfen auf neue Beine gestellt. Die Förderung wird vorerst in mehreren Tranchen unter der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen ausbezahlt, teilte das Ressort der APA mit. Dazu zählen neben einer externen Untersuchung der Vorwürfe auch die Erstellung eines Präventionskonzeptes zur Verhinderung von Machtmissbrauch, sexuellem Missbrauch und Korruption.

Zudem wird der Verein ein adaptiertes pädagogisches Konzept, ein Konzept zur Frauenförderung sowie einen Zeitplan zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorlegen, einigte man sich bei Gesprächen des Auslandsdiensts mit dem Sozialministerium.

Nachdem im Mai schwerwiegende Vorwürfe gegen Funktionäre des Vereins "Österreichischer Auslandsdienst" hinsichtlich Drohungen, Einschüchterungen und Ausübung psychischen Drucks gegenüber Jugendlichen öffentlich geworden waren, hat das Sozialministerium eine umfassende und vollständige Aufklärung durch den Verein gefordert. Auf der Homepage des Auslandsdienstes ist aktuell ein Meldekanal für Vorwürfe wegen Machtmissbrauch, Drohungen, Einschüchterungen und Ausübung von psychischem Druck eingerichtet.

Rücktritt erfolgt

Bis dahin wurde das Förderansuchen des Vereines für das laufende Jahr seitens des Sozialministeriums pausiert. Zudem wurde im Hinblick auf die Vorwürfe eine erneute Prüfung der Förderwürdigkeit des Vereines durchgeführt. Der einstige Vorsitzende des Vereins, Andreas Maislinger, war bereits Mitte Mai zurückgetreten, nachdem Auslandsdiener Kritik an seinem angeblich autoritären Führungsstil geübt hatten.

Mit den nun gesetzten Maßnahmen will das Sozialministerium sicherstellen, dass die Vorwürfe durch den Verein aufgeklärt und ähnliche Situationen künftig bestmöglich verhindert werden. Gleichzeitig werde Sorge getragen, dass die Aktivitäten des Vereines auch in diesem Jahr im bisherigen Umfang bestehen bleiben und alle Jugendlichen wie geplant ihren Dienst antreten können, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Aufklärung der Vorwürfe

"Für Jugendliche bringt der Auslandsdienst wertvolle und prägende Erfahrungen, von denen sie ihr ganzes weiteres Leben profitieren. In ihrer Funktion sind sie junge Botschafter Österreichs", sagte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) der APA. "Für mich ist klar, dass alle Vorwürfe von Machtmissbrauch zur Gänze aufgeklärt werden müssen."

Der neue Vorsitzende des Vereins, Tobias Aigner, will ebenso eine vollständige Aufklärung der Vorwürfe sicherstellen. "Wir danken dem Sozialministerium dafür, dies zu ermöglichen." Auch in Zukunft wolle man vielen Freiwilligen die Möglichkeit bieten, einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst bei unseren Partnerorganisationen im Ausland zu absolvieren und damit Verantwortung für die Geschichte der Republik Österreich übernehmen. (APA, luza, 12.7.2023)