Im ganzen Land stürzten durch Windböen Bäume um, in Tirol war der Bahnbetrieb unterbrochen. In Niederösterreich wurde ein Motorradfahrer verletzt

Ein Sturm zog über Nacht aus Deutschland über das Land. IMAGO/Christina Häußler

Eine Unwetterfront mit Starkregen und Sturmböen hat in der Nacht auf Mittwoch in ganz Österreich zu insgesamt mehr als 1000 Einsätzen der Feuerwehren gesorgt.

In Tirol kam es zu rund 300 Alarmierungen, an die 100 im Bezirk Schwaz und 50 in der Landeshauptstadt Innsbruck. Großteils hatte man es mit umgestürzten Bäumen und heruntergerissenen Ästen zu tun. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Das Unwetter setzte das Stromnetz in Mitleidenschaft, die Störtrupps des landeseigenen Netzbetreibers Tinetz befanden sich im Dauereinsatz. Zur Spitzenzeit waren in der Nacht rund 14.000 Netzkunden beziehungsweise über 300 Trafostationen in 22 Gemeinden betroffen, hieß es. In der Nacht waren auch die beiden 110-kV-Leitungen bei Kirchbichl im Unterland ausgefallen. Dadurch waren die Umspannwerke Brixen und Hopfgarten im Brixental betroffen.

Im Zillertal im Bezirk Schwaz zog laut Polizei kurz nach Mitternacht ein heftiges Unwetter über die Gemeinden Zell am Ziller, Gerlosberg und Hainzenberg. In letzterem Ort stürzten mehrere Bäume und Geröll auf die Gerlos-Bundesstraße (B165). Zudem wurde ein Sicherungsnetz massiv geschädigt. Die Straße wurde bis auf weiteres für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Unfall auf Inntalautobahn

Bereits vor Mitternacht war ein Unwetter mit Sturmböen über die Landeshauptstadt Innsbruck hereingebrochen. Laut Stadt wurden mehr als 50 Einsätze registriert. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume, Bauzäune und Straßenschilder, abgebrochene Äste und Wasserschäden. Auf der Höhenstraße wurde ein Wasserhydrant abgerissen, worauf eine erhebliche Menge Wasser austrat. Auch offen stehende Türen von Lebensmittelgeschäften seien gemeldet worden, hieß es aus dem Büro von Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP).

In Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) stürzten indes gegen 1 Uhr mehrere Felsbrocken auf die Brucker Straße (L294) und beschädigten dabei ein Gebäude. Da weitere Felsstürze drohten, wurden mehrere Gebäude evakuiert und die Straße vorerst gesperrt, hieß es von der Exekutive.

Auf der Inntalautobahn (A12) bei Münster, ebenfalls im Bezirk Kufstein, kollidierte ein Reisebus mit Ästen, die auf der Fahrbahn lagen. Dabei wurde die Windschutzscheibe zerstört. Auch hier wurde ersten Informationen zufolge niemand verletzt.

ÖBB-Ausfälle

Auch im Tiroler Oberland hinterließ der Sturm seine Spuren – und hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wegen eines Oberleitungsschadens war der Abschnitt zwischen Imst-Pitztal Bahnhof und Schönwies bis voraussichtlich 8 Uhr unterbrochen beziehungsweise gesperrt, teilten die ÖBB auf ihrer Homepage mit. Die Fernverkehrszüge warteten vorerst die Sperre ab beziehungsweise wurden umgeleitet. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams Bahnhof und Imst-Pitztal Bahnhof eingerichtet.

Für den Zeitraum zwischen Dienstagnacht bis Donnerstagfrüh ist im Bundesland Sturmwarnung ausgegeben worden. Es gilt Warnstufe orange, die zweithöchste Stufe der vierstufigen Skala. Vor allem Mittwochnachmittag wird wieder mit Unwettern mit Sturmböen und Starkregen gerechnet.

In Innsbruck stürzten Bäume, Bauzäune und Straßenschilder um. APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Orkanartige Böen in Vorarlberg

In Vorarlberg führten orkanartige Böen zu mehr als 50 Feuerwehreinsätzen. Bei Windspitzen von über 90 km/h wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und Straßen verlegt, informierte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL). Wasserbedingte Einsätze blieben vorerst aus, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten, auch dürften keine größeren Schäden entstanden sein.

Die erste Gewitterfront zog gegen 22.20 Uhr über das Rheintal und beeinträchtigte nach Angaben der Polizei den Verkehr auf der Rheintautobahn (A14). Zwischen den Auf- und Abfahrten Bregenz-Weidach und Hohenems wurden in beiden Fahrtrichtungen insgesamt drei Bäume auf die Fahrbahn gedrückt. Im Baustellenbereich zwischen Dornbirn-Süd und Dornbirn-Nord schleuderte der Sturm Verkehrsschilder durch die Luft. In Richtung Deutschland war die Abfahrt Hohenems war bis 22.50 Uhr aufgrund von Aufräumarbeiten gesperrt. In Mellau im Bregenzerwald wurden auf einem Parkplatz Autos durch umgestürzte Bäume beschädigt. Am frühen Mittwochvormittag waren alle Straßen wieder befahrbar.

Laut Aufzeichnungen der Geosphere Austria erreichten die Sturmböen am Dienstagabend Geschwindigkeiten von über 90 km/h am exponierten Rohrspitz, in Bregenz waren es über 60 km/h, in Dornbirn, Feldkirch und Bludenz über 50. Kurz vor Mitternacht beruhigte sich das Wettergeschehen, ehe sich gegen 6 Uhr das nächste Gewitter über dem Rheintal entlud. Erneut wurden Windspitzen von bis zu 50 km/h verzeichnet. Bis kurz nach 7 Uhr verzeichnete die RFL 53 Feuerwehreinsätze.

Einer aufrechten Sturmwarnung zufolge ist in Vorarlberg noch bis Donnerstagfrüh mit weiteren Gewittern mit Sturmböen und partiellem Starkregen zu rechnen. An kleinen Gewässern vor allem im Bodenseeraum und dem Bregenzerwald sei die Möglichkeit von kleinräumigen Hochwasserereignissen gegeben.

In Niederösterreich rückten Feuerwehren aus, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. APA/BFKDO AMSTETTEN

Verletzter Motorradlenker in Niederösterreich

Eine Sturmfront hat indessen im Bezirk Amstetten in Niederösterreich 15 Feuerwehren gefordert. Nach Angaben des Bezirkskommandos mussten zahlreiche Gegenstände, Bäume und Äste von den Straßen entfernt werden. In Neuhofen an der Ybbs wurde einer Aussendung zufolge ein Motorradfahrer aufgrund eines umgestürzten Baumes verletzt. Der 18-Jährige wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert, teilte der Notruf Niederösterreich mit. In Haag seien auch Fahrzeuge beschädigt worden.

Aufregung herrschte am Ufergebiet der Donau am Ennskanal, wo angenommen worden war, dass vier ausländische Urlauber in Not geraten und vom schnell steigenden Wasser eingeschlossen seien. Die Feuerwehr St. Pantaleon wurde alarmiert. Nach einer Suche gab es allerdings Entwarnung. Die betroffenen Personen brachten sich auf oberösterreichischem Gebiet selbst in Sicherheit. Es habe sich um Kajakfahrer gehandelt, teilte Notruf Niederösterreich mit.

Zahlreiche Schäden in Salzburg

In Salzburg kam es vor allem in der Landeshauptstadt, im Flachgau und im Tennengau zu Sturmschäden. Rund 800 Feuerwehrleute von 35 Feuerwehren rückten zu 300 Einsätzen aus, wie das Landesfeuerwehrkommando berichtete. Ersten Informationen zufolge wurden keine Personen verletzt. Die starken Windböen haben vorwiegend Bäume entwurzelt und Äste abgerissen.

Das Unwetter erreichte Salzburg kurz vor 1 Uhr. Auf dem Kolomansberg wurden Windspitzen von rund 140 km/h gemessen. Bei den Feuerwehren gingen zahlreiche Alarme ein. Schwerpunkt der Einsätze waren umgestürzte Bäume. Auf einem Campingplatz im Salzburger Stadtteil Sam wurden dadurch Fahrzeuge und Wohnwägen beschädigt.

Am Wallersee im Flachgau hatte der Sturm ein unbesetztes Segelboot mitsamt des Bojengewichts abgetrieben. Da zunächst unklar war, ob sich Personen darin aufhielten, wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Mitglieder der Wasserrettung haben das Boot um 1.30 Uhr geborgen, wie die Salzburger Wasserrettung informierte.

Abgedeckte Dächer in Oberösterreich

Auch in ganz Oberösterreich, speziell aber im Inn- und Hausruckviertel, hat das Unwetter Schäden verursacht. Hauptsächlich galt es Bäume von Straßen zu räumen und abgedeckte Dächer zu sichern, berichtete das Landesfeuerwehrkommando in einer Presseaussendung. Mehr als 190 Feuerwehren waren in der Nacht zu mehr als 400 Einsätzen gerufen worden.

Die Landeswarnzentrale arbeitete in Vollbesetzung mit den Einsatzzentralen der Berufsfeuerwehr Linz und der Feuerwehr Wels sowie der Bezirkswarnstelle Ried die eingehenden Notrufe ab. Ab 1.00 Uhr zog das Unwetter über Oberösterreich, ab 4.00 Uhr ließ es nach. Doch "es wird auch heute noch zu Einsätzen kommen", war Hauptbrandinspektor Martin Burger klar, denn auch an entlegeneren Stellen seien bestimmt Bäume umgestürzt und würden Wege blockieren. Vereinzelt gab es kleinere Brände in der Nacht, etwa in Enns und Steyregg. In Frankenmarkt kollidierten während des Sturms zwei Lkw frontal. (APA, red, 12.7.2023)