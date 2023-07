Wolfgang Sobotka war Dienstagabend Gast im ORF-"Report". Foto: Screenshot, ORF-TVThek

Sorry, dass die Sommerruhe gestört wird, aber es sind wichtige Fragen! Was ist "normal" und was "präfaschistoid"? Oder: Ist es der Neutralität zumutbar, mit Nato-Staaten einen Schutzschirm aufzubauen, damit uns Bomben und sonstiges nicht um die Ohren fliegt? Sie wissen, European Sky Shield. Zu diesen Themen kam schon wieder Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka in den ORF.

Nach seinem sonntägigen Auftritt im Hohen Haus, bei dem es viel um ein kostbares Klavier ging, das Sobotka gerne im Parlament gesehen hätte, setzte er tendenziell auf innerkoalitionäre Mäßigung. Auch äußerlich: Mit schwarzem Sakko, grüner Krawatte und hellgrünem Stecktuch symbolisierte er gleichsam die Festigkeit der Koalition, in der es schon beachtlich knirscht. Nach ein paar Ausführungen zu Redewendungen mit dem Wort "normal" plädierte er dafür, zur "Normalität zurückzukehren", was den grünen Partner wieder ärgern dürfte.

Zugleich forderte er statt Empörung mehr Gelassenheit, um auch Dichter Ernst Jandl und dessen Satz zur Demokratie zu zitieren. "Unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander." Natürlich ein schöner, wichtiger Gedanke. Seine Meinung zum European Sky Shield? Es brauche eine "breite Diskussion".

Moderator Wolfgang Wagner hörte aber auch, dass Sobotka davon ausgeht, dass die Regierung Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müsse. Selbige ergriff er verbal gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl, den er als sprachliches Sicherheitsrisiko für die Demokratie betrachtet. Kickl dränge der FPÖ Sprachbilder auf, die Diktaturen verwenden. Das ginge nicht. Da wirkte Sobotka für Sekunden wie jemand, der die FPÖ retten will. Ein lustiger Moment. (Ljubiša Tošić, 12.7.2023)