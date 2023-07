One Love in Wiesen bietet an zwei Tagen einschlägige Stars, Hill Vibes in Telfs bietet vier Tage lang Live-Programm

Horace Andy ist der geheime Star des Reggae-Festivals "One Love" in Wiesen. Michael Moodie

Reggae hat herkunftsbedingt eine sommerliche Reputation. Dementsprechend hat das über zwei Tage in Wiesen abgehaltene Festival One Love den Hochsommer als Termin gewählt: Von 4. bis 5. August wird es auf dem wahrscheinlich lässigsten Festivalgelände des Landes einschlägig brummen. Mit Acts wie Capleton und Alborosie geht es am erste Tag los, als zugkräftigen Headliner hat man für Tag eins den deutschen Gentleman engagiert, ein verdienter Mann.

Womöglich spannender wird One Love am zweiten Tag, wenn Horace Andy die Bühne betritt. Der hat als Tanzbär und Goldkehlchen bei Massive Attack auch die größere internationale Reichweite. Und erst im Vorjahr veröffentlichte der 72-Jährige aus Kingston das fantastische Album Midnight Rockers.

Falsett und Vibrato

Seine Stimme war einst dermaßen ungewöhnlich, dass die Studiomusiker bei seiner ersten Session noch in ihre Joints kicherten, weil sie nie zuvor einen Mann so hoch singen gehört hatten. Doch genau dieses Falsett, oft mittels Vibrato dramatisiert, wurde zum Merkmal Andys in seiner bald sechs Dekaden andauernden Weltkarriere.

Horace Andy - This Must Be Hell



Den Headliner am zweiten Tag macht hingegen Tarrus Riley. Auch okay, aber der ist mit seinen 44 Jahren vergleichsweise ein Baby. One Love beginnt am 4. August um 15 Uhr, am 5. schon zu Mittag. Ein bisserl mit DJ-Musik eingrooven.

Weitere Kirtage im Zeichen des Reggae bietet schon nächste Woche das von Mittwoch bis Sonntag dauernde Hill Vibes Festival in Telfs in Tirol. Musik gibt es da von Mittwoch bis Samstag. Unter anderem treten auf Patrice, Inner Circle, Mr. Vegas, der auch bei One Love gastierende Anthony B oder Jaz Elise.

Obacht! Wen angesichts blonder Dreadlocks das Unwohlsein überkommt, möge einen Magenbitter bereithalten – oder vielleicht gar nicht erst extra anreisen. (flu, 19.7.2023)