"Die Königinnen tragen Prada", titelte CNN, als das Luxusmodehaus bekanntgab, das 23-köpfige Team und die Delegierten des chinesischen Frauenfußballnationalteams auszustatten. Es ist eine Quasi-Uniform aus schwarzen Blazern und passenden Hosen, Button-down-Hemden und Loafers. Die Marke hofft, dass die Looks auf Reisen und bei formellen Anlässen "ein frisches und zeitgemäßes Image abseits des Spielfelds" vermitteln, wie es in einer Erklärung heißt.

Die Spielerinnen des chinesischen Fußballnationalteams auf dem Weg zum Flughafen. Ihr Outfit, eine Quasi-Uniform, wurde von Prada gesponsert. IMAGO/WU ZHIZHAO

Die Partnerschaft wurde bekanntgegeben, als die chinesische Mannschaft zu ihrer Reise nach Australien aufbrach, wo sie an der Fifa-Frauenfußballweltmeisterschaft teilnehmen wird, die am 20. Juli beginnt. Chinas Team steht auf Platz 14 der Weltrangliste. Die "Stahlrosen", wie sie laut Euronews auch genannt werden, befinden sich nach dem Gewinn des Asien-Pokals im vergangenen Jahr in einer Hochphase. Ihr erstes Spiel gegen Dänemark findet am 22. Juli statt. Unabhängig vom Ausgang der ersten Spiele wird die Zusammenarbeit mit Prada fortgesetzt. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft mit dem Team bis zu den Asienspielen im September und den Olympischen Spielen 2024 in Paris – und darüber hinaus – fortgeführt wird.

Während einige Kritiker sagen, dass eine Verbindung mit China im derzeitigen politischen Klima riskant sei, ist Prada führend in der Abkehr von prominenten Werbepartnern. In einer Erklärung heißt es: "Die chinesische Frauenfußballmannschaft hat sich weltweit einen Namen gemacht und ist eine Inspirationsquelle für junge Sportlerinnen, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen demokratischen und integrativen Sport lenken". Prada ist bereits in die Welt des Sports eingetaucht und hat im Mai die chinesische Basketballspielerin Shuyu Yang als neue Markenbotschafterin bekanntgegeben, die im vergangenen Jahr auf die Tischtennisspielerin Ma Long in derselben Funktion folgte.

Das Modehaus ist nicht das einzige Label, das sich in die Welt des Sports vorwagt, der traditionell von Marken wie Nike oder Adidas dominiert wird: Erst vor kurzem sorgte der Auftritt des Tennisspielers Jannik Sinner in Wimbledon für Aufsehen – er war mit einer Sporttasche der Edelmarke Gucci auf den Center Court gekommen. Für viele ein No-Go, dominiert in Wimbledon doch die Farbe Weiß. Sinners Tasche allerdings war in dem für Gucci typischen Design (GG-Monogramm) und Farben (Braun, Rot, Grün) gehalten.

"Das wird mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen. Sport und Luxusmode auf diese Weise zusammenzubringen ist etwas, das es noch nie zuvor gegeben hat, und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, die Leute werden sie genauso lieben wie ich", wird der 21-Jährige Tennisprofi bei Spox zitiert. Tatsächlich dürfte Gucci m Vorfeld gleich mehrere Vorkehrungen getroffen haben, damit Sinner seinen Sponsor präsentieren darf. Der Hersteller holte sich eigens die Genehmigungen des Internationalen Tennisverbands (ITF), der Association of Tennis Professionals (ATP) und der Wimbledon-Organisatoren ein. Die luxuriöse Sporttasche erfüllt demnach alle notwendigen Anforderungen. Die Farbkombination scheint keine größere Rolle zu spielen. (red, 12.7.2023)