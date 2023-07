München Gleitschirm-Aktion bei EM: Greenpeace-Aktivist verurteilt

Nach einer missglückten Greenpeace-Aktion bei einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft der Männer 2021 in München hat das Amtsgericht München einen Gleitschirmflieger verurteilt. Der Mann erhielt wegen vorsätzlicher Gefährdung des Luftverkehrs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eine Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro