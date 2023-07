Der unmoderierte "Stammtisch" von ORF 3 am Montagabend sorgte nicht allein wegen einiger Kraftausdrücke für intensive Diskussionen im STANDARD-Forum. Wie sieht Peter Schöber, Geschäftsführer und zugleich oberster Programmchef von ORF 3, die Neuauflage von "Jetzt red' I"? Er spricht auf STANDARD-Anfrage von einer durchaus gut zusammengesetzten Runde von Charakteren, will aber am Format "noch ein bisschen schrauben".

ORF-3-Chef Peter Schöber, hier beim Bachmannpreis 2023. ORF/Johannes Puch

Stimme des Volkes

"Ich sehe 'Jetzt red' I' als Experiment", sagt Schöber im Gespräch mit dem STANDARD. "Die Motivation dahinter ist, den Menschen im Sinne eines Bürgerforums eine Stimme zu geben." Denn: "Als arrivierte Medien unterliegen wir häufig der Versuchung, sofort in Expertendiskussionen zu gehen. Die haben wir aber ohnehin x-fach im Programm, daran herrscht kein Mangel." Das Stammtischformat ermögliche eine Art von "vox populi", also Stimme des Volkes, oder "open mike", offenem Mikrofon.

"Jetzt red' I" hat schon die damalige ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher 2019 ins Programm gehoben und rasch wieder davon abgesehen, damals auch ereignisbedingt, sagt Schöber: Erst platzte die Regierung von ÖVP und FPÖ wegen des Ibiza-Videos, das die Ideenwelt des damaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache offenbarte, dann kam die Pandemie, die Stammtische eher schwierig gestaltete.

"Bei grobem Unfug muss man schauen, wie man damit umgeht."

Konfliktstoff bietet Covid-19 weiterhin, wie auch die Neuauflage am Montagabend zeigte, mit derben Worten über Wissenschaft und Medizin, deutlichen Zweifeln an ihren Möglichkeiten und zumindest interessanten Interpretationen. "Nicht alles ist politisch korrekt, wie es geäußert wird", sagt Schöber, "so ist es eben auch an den Stammtischen."

Live würde der ORF-3-Chef ein solches Format nicht senden, betont er: "Bei grobem Unfug muss man schauen, wie man damit umgeht." In der ersten Neuauflage am Montagabend soll etwa eine Passage über Handystrahlung, die CO2 aufwirble, und die angeblichen Folgen herausgeschnitten worden sein.

"Bin mir des Risikos bewusst"

Würde eine Moderatorin oder ein Moderator das Stammtischgespräch nicht ein wenig einordnen können, vielleicht gerade in einem öffentlich-rechtlichen Programm auch müssen? "Ein unmoderiertes Gespräch im Fernsehen hat ein gewisses Risiko, und ich bin mir des Risikos bewusst", sagt Schöber. Aber dieses Risiko müsse gerade ein ORF "in Kauf nehmen", findet der ORF-3-Chef.

"Sobald man einen Journalisten vom ORF hinsetzt, hat man natürlich immer gleich: Das können wir jetzt nicht sagen oder das nicht. Solche Formate haben wir. Schnell ziehen dann Journalisten die Gesprächshoheit an sich", sagt Schöber. "Aber die Lufthoheit über dem Stammtisch sollten die Stammtischdiskutanten haben."

Braucht nicht gerade ein solches Format Einordnung? Auch das Bürgerinnen- und Bürgerformat "Jetzt red' i" in Bayern, das seit 1971 läuft, wird moderiert, es konfrontiert Politikerinnen und Politikern mit Stimmen aus der Bevölkerung. Schöber zur ORF-3-Version des Stammtischs unter sehr verwandtem Sendungsnamen: "Das Korrektiv sind die anderen Stammtischteilnehmer", von denen sich Montag vor allem einer redlich mühte.

"Divers einladen"

Die Zusammensetzung der Runde am Montagabend findet der ORF-3-Chef durchaus gelungen. Hier sieht er keinen wesentlichen Handlungsbedarf. Geplant sei eine fixe Runde, in der jeweils einzelne Stammtischgäste wechseln. Die erste Ausgabe sei sehr wienlastig gewesen, "wir müssen ein bisschen mehr die Bundesländer reinbringen", sagt Schöber.

Wichtig sei, "divers einzuladen", um auch "in der Gruppe Regulative zu haben". Die Zusammensetzung der eingeladenen Typen hat Schöber "ganz gut gefunden, weil sie eine gewisse Bandbreite in der Bevölkerung abdecken". Das sei das Ziel des Formats.

"Jetzt red' i": Gäste an dem am Montagabend wiederbelebten Stammtisch von ORF 3. ORF 3 Jetzt red I Screenshot

Die Runde am Montag bestand aus einem selbstständigen Kulturmanager, einem ehemaligen Croupier, einer ehemaligen IT-Technikerin und nunmehrigen Biobäuerin, einem Pensionisten und einer Pensionistin sowie einem Wirt. Jugend und Menschen aus Weltgegenden, Kulturkreisen und mit Hintergrund jenseits Ostösterreichs waren nicht erkennbar vertreten. Schöber hat sich für weitere Ausgaben des Stammtischs vorgenommen, auch westlichere Bundesländer an den Tisch zu holen.

"Man könnte das Publikum sicher besser halten, wenn es innerhalb der Sendung nicht solche Redundanzen gibt."

Wird das Format fortgesetzt? ORF-3-Chef Schöber hat das vor, wann und wie, dazu will er sich noch nicht festlegen. Jedenfalls nicht in den nächsten Wochen, sagt er, schon wegen der Urlaubszeit.

Was hat er aus der Neuauflage am Montagabend gelernt? "Ein bisschen Handlungsbedarf" sieht Schöber beim Gesprächsablauf, da habe es "gewisse Redundanzen" gegeben, an Corona und Wissenschaft etwa kam die Runde mehrfach vorbei. "Wir überlegen, wie wir das besser machen können und vermeiden, dass das Gespräch zu einem schon besprochenen Thema zurückhüpft." Es brauche "eine Art von Gesprächsleitfaden", schließt er; wie der Stammtisch in die Spur gebracht wird, überlege man noch.

"Haben ORF 3, damit man Sachen ausprobieren kann"

Die wiederkehrenden Themen in der Montag ausgestrahlten Ausgabe schlügen sich auch im Publikumsinteresse nieder: "Man könnte das Publikum sicher besser halten, wenn es innerhalb der Sendung nicht solche Redundanzen gibt."

"Wir werden sicher noch ein bisschen daran schrauben", kündigt Schöber an. "Aber wir haben ja ORF 3, damit man Sachen ausprobieren kann." (fid, 12.7.2023)