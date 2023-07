Vergangenen Dienstag machte die Meldung die Runde, dass von Juli bis September 2022 gut 37 Prozent der Flüge in Europa mit Verspätung starteten. Festgestellt hat dies das Unternehmen Airhelp. Doch wie schaut es heuer aus? Dieser Frage ist das Fluggastrechte-Portal Flightright nachgegangen und hat sich das erste Flughalbjahr 2023 angesehen. Die Bilanz der Plattform: Nachdem Deutschland bereits Spitzenreiter des Stornierungsrankings war, knüpfen deutsche Fluggesellschaften an diesen unrühmlichen Erfolg an, heißt es. Denn unter den fünf Fluggesellschaften mit den prozentual meisten Flugstreichungen kommen gleich drei aus Deutschland und gehören mit Lufthansa Cityline, Eurowings und Lufthansa allesamt zur Lufthansa Group.

Lufthansa landet im Ranking der unpünktlichsten Airlines auf Rang fünf. IMAGO/Peter Henrich (HEN-FOTO)

Übertroffen werden die deutschen Airlines bei der Stornierungsquote nur von den British Airways, die mehr als 3,3 Prozent ihrer Abflüge gestrichen haben, heißt es in der Auswertung. Bemerkenswert sei, dass die sogenannten Billigairlines schon länger besser als ihr Ruf sind. Insbesondere Easy Jet (1,8 Prozent) und Ryanair (0,6 Prozent) hätten im ersten Halbjahr des Jahres 2023 deutlich weniger Flüge storniert als die großen Airlines Lufthansa, British Airways und Air France.

Claudia Brosche, Fluggastrechte-Expertin bei Flightright, ordnet die Ergebnisse ein und erklärt, welche Rechte Passagierinnen und Passagiere bei Flugproblemen haben: "Nach einem chaotischen Flugjahr 2022 haben Flugreisende auf eine deutliche Verbesserung der Lage an deutschen Airports gehofft. Beim Blick in die Datenauswertungen der letzten Monate zeigt sich jedoch, dass Flugreisende auch in diesem Jahr mit langen Wartezeiten und Flugstreichungen zu kämpfen haben."

Zwar basiere ein Teil der Annullierungen auf Streiks an deutschen Flughäfen – insbesondere eine Vielzahl an Eurowings-Flügen gehe auf diese Streiks zurück –, allerdings sei auch klar erkennbar, dass Airline-interne Prozesse noch nicht wie gewünscht ablaufen, wird sie zitiert. "Dass es noch immer viele Probleme bei deutschen Fluggesellschaften gibt und nicht alles so rund läuft, wie es die Airlines versprechen, ist ein offenes Geheimnis. Der erhebliche Personalmangel spielt hierbei ebenfalls eine tragende Rolle", sagt Brosche und meint: "Fluggesellschaften sollten den Fokus verstärkt darauf legen, diese Probleme zu lösen, um Flugreisenden den Service anzubieten, den sie verdienen, anstatt Besserung zu geloben und Passagierinnen und Passagiere letztendlich doch wieder zu enttäuschen."

Das Resümee von Flighright: Flugreisende sollten auch in diesem Jahr viel Geduld im Gepäck haben, denn beim Blick in die Daten werde schnell klar, dass wer auf zuverlässige und pünktliche Airlines setzt, häufig enttäuscht werde. Circa 20 Prozent aller Flüge sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verspätet gestartet. Unangefochtener Spitzenreiter unter den unpünktlichen Fluggesellschaften ist dabei British Airways: 37 Prozent aller Flüge der britischen Fluggesellschaft starteten mit Verspätung. Über pünktliche Starts und Landungen durften sich hingegen Passagiere von Eurowings freuen. Die Airline, die zur Lufthansa Group zählt, war nur in 2,6 Prozent aller Fälle unpünktlich.

Nach EU-Recht steht Passagierinnen und Passagieren eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn sie mehr als drei Stunden verspätet an ihrem Reiseziel ankommen oder ihr Flug weniger als 14 Tage vor Abflug gestrichen wurde. (red, 12.7.2023)

Das sind die 15 unpünktlichsten Airlines des ersten Halbjahres 2023 laut Flightright: