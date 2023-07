Ein Tag auf der Erde dauert 24 Stunden. Das war früher anders. Reuters/NOAA

Wer den Urlaub an einem von Gezeiten geprägten Meer verbringt, hat deutlich den Einfluss des Mondes vor sich. Bei Ebbe entfernt sich das Wasser von den Stränden, die Flut lässt es wieder zurückkehren. Das muss ein Wanderer im Wattenmeer der Nordsee bedenken, wenn er sich auf der Suche nach Wattwürmern, Krabben und Krebsen zu weit vorwagt. Für das Kommen und Gehen der Fluten sorgt gewissermaßen der Erdtrabant (und in geringerem Ausmaß die Sonne), in Verbindung mit der Drehung der Erde um sich selbst. Die Gravitation des Mondes zieht das Wasser der Meere an. So bildet sich ein Flutberg auf der dem Mond zugewandten Seite und durch stärkere Fliehkräfte ein weiterer auf der gegenüberliegenden Seite: Damit kommt es zweimal innerhalb von 24 Stunden zu Ebbe und Flut.

Diese Flutberge bremsen die Rotation der Erde ab, sie wirken gewissermaßen wie Bremsbacken. Eine aktuelle Studie im Fachjournal "Science Advances" befasste sich genauer mit diesem Phänomen und zeigte, dass die globale Erhitzung den Bremseffekt in Zukunft verstärken dürfte. Das Forschungsteam kommt aus Frankreich und Kanada, in einer ostkanadischen Bucht kann man im Übrigen die höchsten Gezeitenunterschiede beobachten: Der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt dort normalerweise dreizehn Meter, wuchs bei einer Sturmflut im 19. Jahrhundert aber sogar auf fast 22 Meter an. Im Gegensatz dazu steigt und fällt das Wasser an den Nordseeküsten nur um zwei bis fünf Meter. Im Mittelmeer ist der Unterschied wesentlich geringer und beträgt wenige Zentimeter, weil es verhältnismäßig eng von Landmassen umschlossen ist.

Einfluss der Sonne

Für ihre Studie führte die Forschungsgruppe um Hanbo Wu von der Universität Toronto geologische Untersuchungen von gezeitenabhängigen Ablagerungen durch und nutzte Klimamodelle. Dabei zeigte sie, dass die bremsende Wirkung der Gezeiten über lange Zeit pausierte. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, als die Erde entstand, drehte sie sich wesentlich schneller als heute: Ein Tag war damals deutlich kürzer als zehn Stunden. Zu jener Zeit umkreiste der frisch entstandene Mond die Erde noch auf einer wesentlich engeren Bahn, daher waren die Gezeiten viel stärker, die Flutberge größer. Der Bremseffekt sorgte dafür, dass sich die Erdrotation stetig verlangsamte. Wäre es immer so weitergegangen und wäre die Erdrotation allein vom Mond beeinflusst, wäre ein Tag mittlerweile 60 Stunden lang.

Bei Ebbe zieht sich das Wasser im Wattenmeer der Nordsee stark zurück. Birgit Koch/imago images/imagebroker

Doch vor etwa zwei Milliarden Jahren – als bereits die ersten Lebewesen mit Zellkern entstanden waren – wurde der Bremseffekt aufgehalten, und es wurde ruhiger, wie das Forschungsteam festhält. Über 1,4 Milliarden Jahre blieb die Tageslänge ziemlich konstant bei ungefähr 19,5 Stunden. Danach nahm der bremsende Effekt auf die Rotation wieder zu, weshalb ein Tag mittlerweile 24 Stunden lang ist.

Die Fachleute erklären mit der Hilfe von Klimamodellen, wie sie auch für die Vorhersage der derzeitigen globalen Erhitzung verwendet werden, weshalb es zu einer so langen konstanten Tageslänge kam: "Die Strahlung der Sonne verursacht zusätzlich Gezeiten in der Lufthülle der Erde", erläutert Studienautor und Astrophysiker Norman Murray. Dieser atmosphärische Einfluss auf die Gezeitenkräfte beschleunigt im Gegensatz zu dem Einfluss des Mondes die Erddrehung. Sie sind im Vergleich erheblich geringer und daher zumeist ohne große Bedeutung – aber eben nicht immer.

Schaukelnder Effekt

Denn die Lufthülle der Erde kann ähnlich einer Glocke schwingen. Die Schwingung hängt dabei von der Temperatur der Atmosphäre ab. Vor zwei Milliarden Jahren war die Atmosphäre wärmer als heute, und es kam zu einer "Resonanz": Die Schwingung der Lufthülle war plötzlich in Übereinstimmung mit der Rotationsdauer und damit auch mit dem von der Sonnenstrahlung verursachten Gezeiteneinfluss. Durch die Resonanz schaukelten sich diese "Sonnengezeiten" auf, und ihr Einfluss auf die Erddrehung wurde so stark, dass er die Abbremsung durch den Mond ausglich.

Murray vergleicht das Phänomen mit einer Kinderschaukel: "Gibt man dem Kind unabhängig von der Bewegung der Schaukel Anschub, so kommt die Schaukel nicht sehr hoch. Stößt man jedoch im gleichen Rhythmus wie die Schaukel, also in Resonanz, so bewegt sich die Schaukel höher und höher. Ganz ähnlich hat die atmosphärische Resonanz die Gezeiten der Sonne aufgeschaukelt."

Wenig bemerkbar

Die Arbeit zeigt aber nicht nur, warum der Tag auf der Erde heute 24 Stunden lang ist. Sie bietet auch einen Ausblick auf die Zukunft der Erde. Die Schwingung der Erdatmosphäre dauert heute 22,8 Stunden, sie ist also zwar nicht in Resonanz mit der Tageslänge, aber auch nicht allzu weit davon entfernt. "Wenn sich die Temperatur der Atmosphäre durch die globale Erwärmung weiter erhöht, wird dieser Unterschied jedoch größer", sagt Murray. "Dadurch nimmt der Einfluss der Sonne auf die Erddrehung weiter ab – und die Tageslänge nimmt schneller zu als ohne die Erwärmung."

Dass wir viel von dieser Entwicklung mitbekommen, ist aber unwahrscheinlich. Die Berechnungen zeigen, dass ein Tag aktuell pro Jahrhundert um 1,7 Tausendstelsekunden länger wird. Auch wenn sich diese Zahl verhältnismäßig stark vergrößert, würde das auf das Leben von Menschen keinen bedeutsamen Einfluss haben. (sic, APA, 12.7.2023)