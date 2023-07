Es sind wahrlich spezielle Zeiten, in denen wir leben. Zwei Tech-Milliardäre – namentlich Meta-Chef Mark Zuckerberg und Elon Musk, der Twitter, Tesla und Space X vorsteht – pflegen derzeit höchst öffentlich und unkonventionell eine Rivalität.

Auf geschäftlicher Ebene wurde die Front erst vor kurzem eröffnet, als Meta eine neue Plattform namens Threads startete. Dabei handelt es sich um ein vorwiegend textbasiertes Kommunikationsnetzwerk, das mit Instagram verknüpft ist. Und auch wenn man betont, dass man kein direkter Konkurrent zu Twitter sein wolle, sind die Ähnlichkeiten zu Musks Dienst schwer übersehbar.

Der Start für Threads verlief höchst erfolgreich. Binnen fünf Tagen landeten laut Analysten über 100 Millionen neuer Nutzer auf dem Portal. Gleichzeitig brach in den ersten beiden Tagen der Traffic auf Twitter um rund fünf Prozent ein. Threads profitiert freilich davon, dass Instagram-Nutzer mit wenigen Klicks dabei sein können.

Das neue Netzwerk solle ein freundlicher Ort werden, an dem sich Nutzer gegenseitig respektieren, erklärte Zuckerberg. Dem schien Musk alsbald auf Twitter zu kontern. "Auf Twitter steht es dir frei, dein wahres Ich zu zeigen", schickte er an seine rund 150 Millionen Follower aus.

Möglicherweise kommt es auch bald zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Musk hatte juristische Schritte angedroht, da er der Ansicht ist, dass Threads von Ex-Twitter-Mitarbeitern unter Zuhilfenahme von Geschäftsgeheimnissen seines Unternehmens entwickelt wurde. Diese Darstellung wurde von Meta allerdings zurückgewiesen.

Duell im Käfig bahnt sich an

Für mehr Furore scheint aber der sportliche Wettkampf zu sorgen, der sich zwischen Zuckerberg und Musk anbahnt. Am 20. Juni hatte Musk seinen Konkurrenten öffentlich zu einem Käfigkampf aufgefordert, und dieser hatte die Herausforderung am Folgetag angenommen. Seitdem geben beide Einblicke in ihren Trainingsfortschritt.

Am 27. Juni veröffentlichte der Podcaster Lex Fridman Bilder, die ihn und Musk bei Kampfsportübungen zeigen. Fridman hatte zuvor auch schon mit Zuckerberg Jiu-Jitsu trainiert. Der kanadische Wrestler und UFC-Kämpfer Georges St-Pierre postete am 3. Juli ein Gruppenfoto mit ihm selbst, dem Kampfsportler John Danaher, Fridman und Musk in Sportkleidung.

Mark Zuckerberg hatte sich bereits vor der Herausforderung mit Kampfsport befasst und konnte auch schon Bewerbe bei einem Anfängerturnier in Brazilian Jiu-Jitsu gewinnen. Training hatte er unter anderem beim erfahrenen Kämpfer Dave Camarillo in Anspruch genommen.

Gestern schließlich veröffentlichte der bekannte MMA-Kämpfer Israel Adesanya einen Trainingsnachweis auf Instagram. Darauf zu sehen: der ebenfalls erfolgreiche MMA-Sportler Alex Volkanovski und in der Mitte der beiden ein offensichtlich sehr fitter Mark Zuckerberg.

Musk-Biograf zweifelt an Kampf

Was allerdings noch fehlt, sind ein Datum und Austragungsort für den Kampf. Musk hatte die Arena Octagon in Las Vegas ins Spiel gebracht, die immer wieder als Kulisse für hochkarätige Kampfsportevents dient. Dana White, Präsident der UFC, hat angeboten, dass seine Organisation den Livestream organisiert.

Was die Chancen bei einem Kampf angeht, dürfte Zuckerberg im Vorteil sein. Musk ist zwar größer und schwerer als sein Kontrahent, aber auch über zwölf Jahre älter. Dazu fehlt es dem Twitter-CEO an Kampfsporterfahrung und Fitness.

Dass der Fight tatsächlich stattfinden wird, ist allerdings noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Musk-Biograf Walter Isaacson zweifelt daran, dass die beiden Millionäre in den Ring steigen werden. Er sieht die öffentlich ausgetragene Rivalität als Metapher und Ventilationshilfe. (gpi, 12.7.2023)