Unwetter Unwetter sorgten vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden

Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Menschen dürften kaum zu Schaden gekommen sein. Nur im niederösterreichischen Bezirk Amstetten gab es einen Verletzten. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben