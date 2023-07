Michelangelo Pistolettos Skulptur wurde am Mittwochmorgen vollständig zerstört. IMAGO/Antonio Balasco

Die großformatige Skulptur "Venus der Lumpen" des zeitgenössischen italienischen Künstlers Michelangelo Pistoletto ist am Mittwochmorgen im Zentrum von Neapel bei einem Brand vollständig zerstört worden. Das Werk zeigte eine klassische Statue der Göttin Venus vor einem großen Haufen bunter Fetzen. Die Statue schmolz und die Kleider wurden zu Asche, sodass nur noch die Metallstruktur übrig geblieben ist, auf der die Installation montiert war.

Die Skulptur in Neapel war eine von mehreren Versionen des Kunstwerks Pistolettos. Der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, äußerte den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sei. Er zeigte sich "schockiert" über den Vorfall. Manfredi betonte, er habe mit dem 90-jährigen Pistoletto gesprochen und vereinbart, dass das Werk neu geschaffen werde, möglicherweise mit Hilfe einer Spendenkampagne.

Sinnbild der Arte Povera"

Neapels Bürgermeister schloss nicht aus, dass die Skulptur von Jugendlichen in Brand gesetzt worden sei. "Ich habe gerade von der Pistoletto-Stiftung erfahren, dass es in den letzten Tagen eine Art 'Challenge' in den sozialen Netzwerken gab, bei dem junge Leute dazu aufgerufen wurden, die Statue zu verbrennen. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der solche grundlosen Gewalttaten an der Tagesordnung sind" sagte der Stadtchef. Die Polizei ermittle, um die Täter zu aufzuspüren.

Pistolettos "Venus der Lumpen" gilt als Sinnbild der Kunstbewegung "Arte Povera", der "armen Kunst". Die Statue war am 28. Juni auf dem Rathausplatz in Neapel eingeweiht worden und zwar im Rahmen des Kulturprogramms "Napoli contemporanea" (Zeitgenössisches Neapel). Zu sehen war eine klassische Skulptur der Göttin Venus, die in einen bunten Hügel aus Lumpen und weggeworfener Kleidung starrt. Pistoletto setzte dabei auf eine Vielzahl von Widersprüchen, wie z.B. Antike versus Gegenwart, weiß versus bunt, hart versus weich, kostbar versus billig.

Der 1933 in Biella geborene Maler, Aktions- und Objektkünstler und Kunsttheoretiker Pistoletto ist einer der Hauptvertreter der italienischen Arte Povera. Sein Werk befasst sich überwiegend mit der Vereinigung von Kunst und Alltag im Sinne eines Gesamtkunstwerks. (APA, 12.7.2023)