Die Hypo Alpe Adria hatte zwei Kredite an ein kroatisches Unternehmen vergeben, und dabei soll rechtswidrig gehandelt worden sein

Klagenfurt/Wien – Wegen Untreue ist am Mittwoch Ex-Hypo-Alpe-Adria-International-Vorstand Josef Kircher nicht rechtskräftig zu einer Zusatzstrafe von fünf Monaten Haft verurteilt worden. Die Anklage drehte sich um einen 2,1 Millionen Euro schweren Kredit, den die Hypo im Jahr 2006 an ein kroatisches Unternehmen vergeben hatte. Der Prozess wird Ende August am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt, dann geht es um einen zweiten Kredit aus dem Jahr 2003 für dasselbe Unternehmen.

Staatsanwalt Andreas Höbl warf Kircher vor, bei der Bewilligung von zwei Krediten rechtswidrig gehandelt zu haben: 2003 hatte die Hypo International einen Kredit in Höhe von 3,5 Millionen Euro an ein kroatisches Unternehmen vergeben, drei Jahre später folgte ein weiterer Kredit in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Das neu gegründete Unternehmen hätte Mineralwasser abfüllen und vertreiben sollen, daraus war aber nichts geworden.

Kircher bekennt sich bei zweitem Kredit 2006 schuldig

Kircher erklärte, zur Vergabe des Kredits im Jahr 2006 werde er sich umfassend schuldig bekennen: "Ich hätte aufgrund der vorliegenden Infos den Antrag zurückstellen oder von ihm absehen sollen." Die Informationen über die fehlenden Eigenmittel hätten ihn veranlassen sollen, "dass ich meine Unterschrift nicht setze", auch die Tatsache, dass das Unternehmen schon zwei Jahre zuvor den Betrieb hätte aufnehmen sollen, was aber nicht geschehen war, hätte ihm zu denken geben müssen.

Die fünf Monate Haft kommen zu bereits 83 Monaten, die Kircher im Zusammenhang mit der Hypo ausgefasst hat, hinzu. BARBARA GINDL / APA

Ganz anders sei die Situation bei der Vergabe des Kredits im Jahr 2003 gewesen. Damals sei er noch nicht Vorstand, sondern lediglich für den Leasingbereich zuständig gewesen. In dieser Funktion habe er an einer Sitzung des Kreditausschusses zu dem kroatischen Kreditnehmer teilgenommen und auch eine Unterschrift geleistet. Dabei habe er – der nicht mit dem Kreditnehmer vertraut war – aber auf die anderen Mitglieder des Gremiums vertraut. Er habe keine Zeichnungsberechtigung besessen: "Hätte ich nicht unterschrieben, wäre der Kredit trotzdem bewilligt worden."

Kircher bereits zu 83 Monaten Haft verurteilt

Außerdem sei die Sachlage auch ganz anders gewesen: Damals habe das Unternehmen die Voraussetzungen für eine Kreditvergabe erfüllt, 490.000 Euro an Sicherheiten mitgebracht, die Hypo habe eine Hypothek auf das zu errichtende Gebäude und ein Pfandrecht für die Produktionsanlagen gehabt, außerdem seien Geschäftsanteile verpfändet worden. Dieses Faktum wurde schließlich ausgeschieden, beim nächsten Termin sollen fünf Zeugen Kirchers Rolle und die Kreditvergabe beleuchten.

Ein Urteil fiel allerdings zur Vergabe der 2,1 Millionen Euro im Jahr 2006: "Die Kreditvergabe an eine bonitätslose Kreditnehmerin ohne Sicherheiten stellte einen wissentlichen Befugnismissbrauch dar. Dass sich ein Schaden für die Bank ergibt, liegt auf der Hand", hatte Höbl zuvor einen Schuldspruch gefordert. Und Verteidiger Philipp Tschernitz hatte auf das Geständnis seines Mandanten und die lange Zeit, die die Tat zurückliege, verwiesen.

Richter Oliver Kriz, der dem Schöffensenat vorsaß, erklärte, zwei Monate Haft seien wegen der langen Verfahrensdauer abgezogen worden, weshalb fünf Monate verbleiben würden. Die Strafe komme zu insgesamt 83 Monaten Haft hinzu, die Kircher bereits wegen sechs anderer Untreuedelikte im Zusammenhang mit der Hypo ausgefasst hatte. Kircher nahm das Urteil an, Staatsanwalt Höbl gab keine Erklärung ab.

In der Strafsache sind aber noch zwei weitere Personen angeklagt, unter anderem der Kreditnehmer. Gegen sie wird zu einem anderen Zeitpunkt verhandelt, ein Termin stand dafür nicht fest. (APA, 12.7.2023)