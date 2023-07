Die scheinbar endlose Sommeridylle in Cousins Beach ist Wehmut und Melancholie gewichen. Während die Clique rund um Belly (Lola Tung) einen schweren Verlust verarbeiten muss, stellt sich für das Teenagermädchen die Frage, für wen sein Herz in Der Sommer, als ich schön wurde nun endgültig schlägt: Conrad (Christopher Briney) oder Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno)?

Sommergefühle!

Sommergefühle gehen wieder um wie eine sanfte Brise auf der Haut und sorgen für Schmetterlinge im Bauch, auch wenn nichts mehr ist, wie es war. Wenn jemand weiß, wie ein Love-Triangle funktioniert, dann Co-Serienmacherin Jenny Han (To All the Boys I’ve Loved Before), von der auch die Vorlage stammt.

Etwas lang geraten ist der Einstieg in die zweite Staffel, denn Belly ist getrieben von Flashbacks und Schuldgefühlen. Schließlich hat sie letzten Sommer den Fisher-Brüdern den Kopf verdreht, und alle befinden sich im Gefühlschaos.

Zudem erwarten die Charaktere Veränderungen mit dem Abschluss der Highschool. Als das Haus in Cousins Beach verkauft werden soll, kommt die Clique auf Umwegen zusammen, und die Hoffnung auf die alte Sommermagie steigt wieder.

Susannahs Schwester Julia (Kyra Sedgwick) ist die Antagonistin in den acht Folgen. Sie möchte unbedingt das Haus verkaufen. Böse! Elsie Fisher spielt Skye, Julias nonbinäres Kind. Alte Familiendramen mischen sich mit der komplizierten Gegenwart, als der Grund für den Verkauf ans Licht kommt.

Bellys Bruder Steve (Sean Kaufman) besticht wie gewohnt mit Charme, obwohl sein Verhalten beinahe kitschig wirkt, beispielsweise wenn er versucht, Mädchen zu beeindrucken.

Taylor (Rain Spencer), Bellys bester Freundin, wird in den neuen Folgen auch etwas mehr Zeit gewidmet. Ansonsten fällt es recht schwer, den eher oberflächlichen Nebencharakteren einen Tiefsinn zuzusprechen.

Love-Triangle

Gekonnt wird das Triangle weiter inszeniert, sodass es auch in der zweiten Staffel nicht langweilig wird. Was jedoch etwas stört, ist die Storyline des ach so aufopferungsbereiten Conrad mit verwundeter Seele, der alles allein regeln will und niemanden an sich heranlässt. Doch brauchen wir den mysteriösen Bad Boy wirklich noch?

Conrads Figur erscheint fast schon wie ein Crossover aus Twilights Edward Cullen, einem Vampir, der sich bis aufs Blut (wortwörtlich) in einen Menschen verliebt und dann seiner Geliebten das Herz bricht, und Damon aus The Vampire Diaries, dessen Bruder Stefan in etwa wie Conrads Bruder Jeremiah fungiert, der wohl auf den ersten Blick die bessere Wahl zu sein scheint. In Wahrheit ist keiner dieser Charaktere perfekt, die Illusion soll aber erhalten bleiben.

Wucht an Emotionen

Die sogenannten Love-Interests vertiefen sich übermäßig, was das Gefühlschaos der Charaktere nachvollziehbar macht, weil gerade im Teenageralter oft keine Zeit bleibt, die Ereignisse zu reflektieren, und eine (impulsive) Handlung zur nächsten führt.

Es ist ein "awkward slow dance" ins Erwachsenwerden, der mit Feingefühl und zugleich einer Wucht an Emotionen losbricht. Herzschmerz ist garantiert. Die Dialoge sind dabei dramatisch und überspitzt – so wie die erste Liebe sich eben anfühlt.

Nebenbei werden die Charaktere von Flashbacks eingeholt, die einerseits gar nicht so intensiv nötig wären, weil die gegenwärtige Handlung schon reichen würde. Andererseits ist das Immer-wieder-im-Kopf-Abspielen von Momenten und Aussagen etwas, von dem die intensive Periode zwischen Pubertät und Erwachsensein geprägt ist.

Schließlich sind es oft die kleinen, einschneidenden Erfahrungen, die Herzrasen verursachen. So gesehen ist es verständlich, dass die Serie Millionen begeistert.

Der Titel scheint oberflächlich, bezieht sich jedoch darauf, dass die Protagonistin bis zu ihrem 16. Lebensjahr von den Buben in ihrem Umfeld nicht als schön, sondern als lustige kleine Belly wahrgenommen wurde.

Der Soundtrack, für den die Serie unter anderem gefeiert wird, ist wie gewohnt eine Mischung aus viralen Tiktok-Sounds und Pop-Kultur-Hits der Gen Z.

Wenn eine Serie sämtliche Emotionen einer Taylor-Swift-Platte relativ überzeugend aufweisen kann, dann ist es Der Sommer, als ich schön wurde. (Eleni Ernst, 14.7.2023)