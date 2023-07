Im Zoo Schönbrunn werden den Bewohnern für die Öffentlichkeit keine Namen mehr gegeben. In der Vergangenheit hat das die Bekanntheit vieler Tiere gesteigert, doch der Fokus soll sich nun ändern

Das "Kind" beim Namen nennen – zumindest offiziell und nach außen passiert das im Zoo Schönbrunn nicht mehr, wenn Tiere Nachwuchs bekommen. Wie berichtet, soll der Fokus künftig auf der Tierart oder Tiergruppe liegen und nicht mehr auf dem Individuum. Die Quasi-Abschaffung ist ein großer Schritt. Den Tieren Namen zu geben hatte eine lange Tradition und sorgte für viel Wiedererkennungswert.

Unzählige Tierfans brauch(t)en keine weitere Erläuterung, bei wem es um Yang Yang, Finja oder Schurli geht. Intern bekommen die Tiere auch weiterhin Namen, diese werden aber nicht mehr offensiv nach außen kommuniziert. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Das hat bereits Mufasa seinem Sohn Simba im "König der Löwen" erklärt, als er ihm den Kreislauf des Lebens näherbrachte. Als Abgesang hat DER STANDARD einige "Berühmtheiten" zusammengetragen.

Yang Yang

Zumindest Augenringe konnte man Yang Yang nach ihrer Party zum 20. Geburtstag nicht nachsagen.

Im Jahr 2003 kam Yang Yang mit ihrem Partner Long Hui in Wien an, die beiden zeugten fünfmal Nachwuchs, die Jungtiere leben mittlerweile alle in China. 2016 starb Long Hui, seit 2019 ist Yuan Yuan der neue Partner von Yang Yang, das neue Paar blieb bisher ohne Nachwuchs.

Finja

Dem Vernehmen nach besteht Finja auch in ihrer neuen Heimat auf die Wörter "Sackerl", "Marmelade" und "Topfen". APA/DANIEL ZUPANC

Im Frühjahr hat der Zoo Schönbrunn die vier Jahre alte Eisbärin Finja in den Tiergarten Nürnberg übersiedelt. Im Gegenzug ist der 15-jährige Nanuq nach Wien gekommen. Es war ein freudiges Wiedersehen, das Eisbären-Männchen wurde nämlich 2007 in Wien geboren.

Schurli

Ein gewisser Hans Hölzel meinte einst: "In Wien musst erst sterben, dass sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang." Schurli hat das widerlegt. Er war schon zu seinen langen Lebzeiten ein Star. APA/DANIEL ZUPANC

Vor zwei Jahren hat der älteste Bewohner des Tiergarten Schönbrunns das Zeitliche gesegnet. Im Sommer 2021 ist die Seychellen-Riesenschildkröte Schurli gestorben. Ab dem Jahr 1953 hat sie in Wien gelebt, wie alt Schurli genau war, wusste niemand. Er dürfte aber um die 130 Jahre auf dem Buckel gehabt haben.

Amari

Mit ihren langen blauen Zungen können sich Giraffen sogar bis ins Aug fahren. Die blaue Farbe schützt vermutlich vor Sonneneinstrahlung beim Fressen. Lichtschutzfaktor Giraffenzunge wäre eine spannende Innovation in der Sonnencreme-Branche. APA/DANIEL ZUPANC

Nach langen Überlegungen fiel die Namenswahl für die vor 1,5 Jahren geborene Giraffe auf Amari. In der afrikanischen Sprache Yoruba bedeutet das in etwa so viel wie "die Starke".

Kibali

Kibali war stets "der Elefant im Raum" – hatte aber dem Vernehmen nach nie ein Problem damit.

Ebenfalls im Jahr 2021, allerdings viel zu früh, ist das Elefanten-Mädchen Kibali kurz vor ihrem zweiten Geburtstag verstorben. Sie erlag einem akutem Herzversagen, das Mensch und Tier in jedem Alter treffen kann, hieß es damals.

Surya und Mota

Bild nicht mehr verfügbar. "Oh, dubidu (hubgiwi), ich wär' gern wie du-hu-hu" vonKing Louie behält als potenzieller Sommerhit im Affenstall seinen Namen. Insiderberichten zufolge tanzen Surya (li.) und Mota (re.) regelmäßig zu dem Song. APA/DANIEL ZUPANC

Surya ist mittlerweile zweifache Mutter. Vergangenes Jahr hat die Organ-Utan-Dame mit Kendari das erste Mal Nachwuchs bekommen, vor wenigen Tagen hat sich rausgestellt, dass ihr zweites Junges ebenfalls ein Mädchen ist. Sie bekam dem Namen Nilah – der zählt aber klarerweise nur noch intern.

Tuli, Paka, Sibaya und Malkia

Bild nicht mehr verfügbar. Mit einem der österreichischen StVO-entsprechenden Moped würde man ein Rennen gegen einen Gepard verlieren. Seine durchschnittliche Spitzengeschwindigkeit beim Sprint beträgt 53 km/h. APA/DANIEL ZUPANC

Mittels Online-Abstimmung bekamen vier junge Geparde Namen. Die Community einigte sich auf Tuli, Paka, Sibaya und Malkia. Auch Abstimmungen dieser Art wird es künftig nicht mehr geben.

Artos und Nina

Wenn Robben hinter Robben robben, robben Robben Robben nach. APA/DANIEL ZUPANC

Im Jahr 2021 trat Artos in große Fußflossen. Er ist ein Nachfahre von Publikumsliebling Comandante, das Mähnenrobben-Männchen musste im hohen Alter von 19 Jahren eingeschläfert werden. Mutter von Artos ist das Weibchen Nina, das 2019 den kleinen Pedro zur Welt gebracht hat. Dieser wachte allerdings vor zwei Jahren nicht mehr aus einer Narkose auf.

Millaa Millaa

Millaa Millaa hat vieles, aber bestimmt keinen Stress. APA/DANIEL ZUPANC

Koala-Dame Millaa Millaa wurde im April drei Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Koala-Jungtiere sind schon mit einem Jahr selbstständig. Das Koala-Jungtier Aruma hingegen ist Anfang Juni überraschend verstorben.

Pepe

Bild nicht mehr verfügbar. Ein Wortspiel, dass Pepe Ina nachtigert, würde sich anbieten. Fällt Journalisten aber nichts Besseres ein, sollten sie sich mehr in die deutsche Sprache reintigern. APA/DANIEL ZUPANC

Er sorgt für etwas südländisches Temperament im Tigergehege. Das Tigerweibchen Ina hat mit Pepe vor zwei Jahren einen Mitbewohner aus Portugal bekommen. (Andreas Danzer, 13.7.2023)