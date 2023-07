Straßburg – Das EU-Parlament hat das Veto Österreichs gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum kritisiert. In einer am Mittwoch verabschiedeten rechtlich nicht bindenden Entschließung erklärten EU-Abgeordnete, die von Österreich verwendeten Argumente für die Ablehnung würden nicht mit den für die beiden Länder "festgelegten Voraussetzungen" für die Aufnahme zusammenhängen. Die Bundesregierung begründete das Veto mit den hohen Asylantragszahlen.

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex habe festgestellt, "dass Rumänien und Bulgarien ausgehend von den statistischen Daten keine Migrationsroute in den übrigen Schengen-Raum sind", heißt es allerdings in der Entschließung. Der Ausschluss der beiden Länder vom Schengen-Raum sei jedoch eine "große gesellschaftliche und wirtschaftliche Belastung", heißt es weiter. Er verursache unter anderem "übermäßigen bürokratischen Aufwand und zusätzliche Kosten beim Grenzübertritt", stunden- oder gar tagelange Staus sowie Umweltschäden. So würden durch die Staus an der Grenze jährlich 46.000 Tonnen Kohlendioxid jährlich freigesetzt.

EU-Parlament fordert Einigung bis Ende des Jahres

Ferner wird in der Entschließung darauf verwiesen, dass Bulgarien und Rumänien die "notwendigen Kriterien erfüllen, den Schengen-Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommen und bereits einen positiven Beitrag zum Schengen-Raum leisten". Die Ablehnung der beiden Länder durch die Mitgliedsstaaten im vergangenen Dezember sei "ohne rechtliche Begründung im Zusammenhang mit den Beitrittskriterien" erfolgt, wird in dem Text kritisiert. Deshalb solle die EU-Kommission prüfen, ob hier Verstöße gegen den Vertrag der EU vorliegen.

Neben Österreich hatten auch die Niederlande den Beitritt Bulgariens blockiert. Die Niederlande wurden jedoch in der Entschließung nicht explizit erwähnt. Das EU-Parlament fordert eine Einigung auf den Beitritt der beiden Länder bis Ende 2023.

Aus Protest gegen das Votum von Bundeskanzler Nehammer gegen den Beitritt Rumäniens in den Schengen-Raum wurde in Wien im Dezember demonstriert. APA/FLORIAN WIESER

Für Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon ist die Entschließung ein Brief an die österreichische Bundesregierung. Dem EU-Parlament gehe es darum, einen "Missbrauch des Vetorechts" zu verhindern, so Gamon in einem Pressegespräch. "Die Diskussion ist auf keinen Fall vorbei", betonte die liberale EU-Mandatarin.

"Angesichts offener Grenzen und einer ausufernden Willkommenspolitik kann man angesichts solcher Forderung nur ungläubig den Kopf schütteln", sagte der freiheitliche Delegationsleiter Harald Vilimsky. "Solange die EU-Außengrenzen so offen sind, müssen wir an der Kontrolle der Binnengrenze festhalten", betonte Vilimsky. (APA, 12.7.2023)