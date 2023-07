Seit dem Regierungswechsel in Italien wird versucht, Seenotrettern im Mittelmeer die Arbeit zu erschweren. IMAGO/Antonio Balasco

Rom – Das von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee betriebene Rettungsschiff Ocean Viking ist im italienischen Hafen Civitavecchia nördlich von Rom festgesetzt worden. Der Beschluss wurde nach einer siebenstündigen Kontrolle an Bord des Schiffes gefasst, das am Mittwoch 57 im Mittelmeer gerettete Menschen an Land gebracht hatte. "Wir arbeiten, damit die Festsetzung so bald wie möglich aufgehoben wird", twitterte SOS Mediterranee am Donnerstag.

Unklar ist, warum das Schiff festgesetzt wurde. Die italienischen Behörden hatten bereits Anfang Juni zwei deutsche NGO-Schiffe festgesetzt, die bei Rettungseinsätzen im zentralen Mittelmeerraum engagiert sind. Der Crew der beiden Schiffe, der Sea Eye 4 und der Mare Go, wurde der Verstoß gegen ein seit Jänner geltendes Regierungsdekret in Sachen Migration vorgeworfen. (APA, 12.7.2023)