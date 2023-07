"Second Hand als erste Wahl", "Am Schauplatz: Das Bootshaus der alten Dame", "Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzisse" - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Second Hand als erste Wahl – Zweites ­Leben für alte Sachen Dinge wiederzuverwenden statt wegzuwerfen spart Ressourcen und schont die Umwelt. Allein in deutschen Haushalten liegen ungenutzte Sachen im Wert von 53 Milliarden Euro herum.

Bis 20.15, Arte

20.15 MARINE

Eine Frage der Ehre (A Few Good Men, USA 1992, Rob Reiner) Irgendwann muss er schließlich doch die Hand erheben und Tacheles reden, und insgeheim wissen wir auch, warum der U.S. Marine Colonel Jessup alias Jack Nicholson sich irgendwann doch dazu entschließt: Nur so kann er dem öden bis nervigen Anwaltspaar Tom Cruise und Demi Moore auf Dauer entkommen.

Bis 23.00, ATV 2

20.15 FANTASY

Seventh Son (USA/GB/CDN/CHN 2014, Sergei Bodrov) Zauberer gegen böse Hexe: Jeff Bridges muss als Meister Gregory Ben Barnes als Tom Ward ausbilden, um mit ihm gemeinsam gegen die Oberhexe (Julian Moore als Malkin) und die Dunkelheit zu kämpfen. Visuell aufwendige Verfilmung des Kinderbuchs Spook – Der Schüler des Geisterjägers von Joseph Delaney. Bis 22.20, Vox

20.15 LANDKRIMI

Das Mädchen aus dem Bergsee (Ö 2020, Mirjam Unger) Auf den ersten Blick scheint im Fall um eine tote Prostituierte alles ganz eindeutig – doch dann nehmen die Ermittlungen eine überraschende Wendung und ­führen zu einem dunklen Geheimnis in der ­Familie der Frau Hauptmann Lisa Kuen ­(Patricia Aulitzky) selbst. Bis 21.45, 3sat

"Das Mädchen aus dem Bergsee" Foto: ORF/KGP/Heinz Laab

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Das Bootshaus der alten Dame Nora Zoglauers Reportage über umstrittene Immobiliengeschäfte am Traunsee. Bis 22.00, ORF 2

21.45 KRIMI

Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen (D 1961, Akos von Ratony) In der Cosmos-Bar werden drei junge Frauen ermordet aufgefunden. Neben den Leichen liegen gelbe Narzissen. Scotland Yard beauftragt Jack Tarling, den Sicherheitschef der Global Airways aus Hongkong, den Mord aufzuklären. Der Inhalt einer Ladung künstlicher Blumen bringt ihn auf eine Spur. Mit Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski. Bis 23.20, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Klimakiller Kotelett – Fleischlos die Welt retten? Bei Michael Fleischhacker diskutieren der Biobauer Hannes Royer, der Ernährungsökologe Martin Schlatzer und der Wurmfarmer Andreas Koitz. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Schnelles Geld, wenig Aufwand Über den schmalen Grat zwischen legaler Verkaufsparty und verbotenem Pyramidenspiel. Bis 23.00, ORF 2

23.05 WIEDERSEHEN

Stöckl Mit Kabarettist Klaus Eckel, Podcasterin Bianca Blasl, Musiker Ben Saber, Schauspieler Murathan Muslu. Bis 0.05, ORF 2