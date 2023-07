Mark Zuckerberg und Elon Musk könnten sich bald wie einst Gladiatoren im Kolosseum gegenüberstehen. DER STANDARD/Brandtner/Midjourney

Das ist ja einigermaßen schnell eskaliert: Seitdem Mark Zuckerbergs neue App Threads direkt in Konkurrenz mit Twitter steht, fliegen die Hackeln tief. Der Twitter-Eigentümer Elon Musk zeichnet sich besonders durch verbale Tiefschläge aus. Nicht nur beschimpft er sein Gegenüber, immerhin der Chef von Meta, ein "Cuck" zu sein, was wir an dieser Stelle lieber nicht übersetzen wollen.

Das Rütteln am Watschenbaum wuchs sich schnell zu einer handfesteren Angelegenheit aus: Die beiden wollen sich nun gegenseitig den Hintern versohlen und prahlen online mit ihren Kampfkünsten. Es ist zwar noch unklar, ob und wann der "Cagefight" zwischen den Milliardären stattfindet, aber in Italien hat man schon einmal vorsorglich das Kolosseum für diesen bizarren Kampf angeboten.

Kampfsportler gegen Walross

Bis es so weit ist, dürfen wir wohl weiter Mark Zuckerbergs nackten Oberkörper genießen und Elon Musk über seine Nahkampftechnik des "Walrosses" schwadronieren hören. Doch wie ist es so weit gekommen, und warum fliegen gerade jetzt die Sicherungen bei den beiden Tech-Milliardären? Ist die Auseinandersetzung vielleicht gar nicht so überraschend, und die beiden können auf eine lange Liste von bizarren Aktionen zurückblicken? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz! Denn eines ist sicher: An verrückten Ideen, kindischen Streitereien und kauzigen Einfälle mangelt es beiden nicht. Aber war es Musk oder doch Zuckerberg? (red, 16.7.2023)