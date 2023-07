Es sind durchwegs logische Favoriten, die in diesem Jahr beste Chancen auf Emmy Awards haben: Succession, Andor, The Last of Us, The White Lotus, Yellowjackets, 1923. Mittwochnacht veröffentlicht die Television Academy die Nominierungen für die diesjährigen Preise. Die begehrten Auszeichnungen für US-Serien werden voraussichtlich am 15. September verliehen.

Streaming

"Succession" hat Glück: Die HBO-Serie fand vor kurzem ihr Ende und ist deshalb nicht vom Autorenstreik betroffen. AP

Für gewöhnlich ist die Gala mit rotem Teppich, Staraufgebot, Glanz und Glamour verbunden. Serien sind bei Aufwand, Status und Reputation in Hollywood längst auf Filmhöhe. Dieses Jahr fallen allerdings schon im Vorfeld Schatten auf die glanzvolle Veranstaltung. Und zwar gleich mehrere.

Einmal sorgt seit Anfang Mai der Autorenstreik für Stillstand bei den Produktionen. Hunderte Mitglieder der Writers Guild of America (WGA) fordern höhere Tantiemen und eine Absicherung gegen künstliche Intelligenz (KI). Kommt nicht bald eine Einigung zustande, drohen empfindliche Lücken im Angebot vor allem von TV-Sendern und Streamingplattformen und damit Milliardenverluste. Betroffen sind mehr als 70 Serien, darunter Kaliber wie neue Folgen von Stranger Things, Andor und Rings of Power oder mit Spannung erwartete Premieren, etwa von A Knight of the Seven Kingdoms, einem Spin-off von Game of Thrones (siehe rechts unten).

Unzufriedene Schauspielerinnen und Akteure

Ungemach droht zum anderen von weiterer Seite: In die Unzufriedenheit der Autorinnen und Autoren stimmen Schauspielerinnen und Akteure ein. Die gewerkschaftlich organisierte Berufsgruppe droht im Streit mit den Film- und TV-Studios ebenfalls mit Streik. Eine Verhandlungsfrist endet um Mitternacht. Auch diese Gilde fordert bessere Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen. 97,9 Prozent sprachen sich bereits für den Streik aus, darunter Größen wie Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ben Stiller und Pedro Pascal.

Doch damit noch nicht genug: Die Stimmung in diesem auf Massenproduktion ausgelegten Business ist unter Kreativen generell schlecht. Wie erfolgreich eine Serie ist, macht letztlich keinen Unterschied im Hinblick auf die Honorierung. The Night Agent, im Umfeld des Super Bowl veröffentlicht, sahen etwa laut Netflix in den ersten Wochen 628 Millionen Menschen. Auf seine Vergütung habe sich das nicht ausgewirkt, sagt Shawn Ryan, Produzent der Serie, auf vulture.com, er habe dafür einen kleinen Bonus bekommen und eine geringe Tantieme für jede weitere Folge, die produziert wird.

Der Autorenstreik kommt ohnehin zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn das Geschäftsmodell Streaming nähert sich gefährlich der Implosion. Die Goldgräberstimmung von vor wenigen Jahren ist vorbei. Der Markt ist mit seiner Überproduktion völlig überhitzt.

Das hat dazu geführt, dass Leuchtturmserien wie Mad Men, Breaking Bad oder Game of Thrones heute so gar nicht mehr möglich wären, weil sie in der Schwemme einfach untergehen würden. Es wird zu viel produziert, und vieles rechnet sich nicht. Große Plattformen wie Netflix und Disney+ streichen inzwischen rigoros. In den USA rittern mehr als hundert On-Demand-Services und Broadcaster um die Gunst des Publikums. Gerechnet wird damit, dass einige ihre Eigenständigkeit womöglich nicht bewahren können oder gar aufgeben müssen.

Budgetkürzungen

Die Folgen: 500 oder mehr Serien pro Jahr wird es in Zukunft womöglich nicht mehr spielen. Rückläufige Abozahlen sorgen bereits für Entlassungen und Budgetkürzungen. Einige haben Serien gestrichen, deren Produktion bereits abgeschlossen war. Mitunter wirken die Sparmaßnahmen wie Management by Chaos: Nasim Pedrads Chad etwa wurde vom US-Streamer TBS nur wenige Stunden vor seiner Premiere abgesetzt. Nicht einmal Projekte mit großen Namen sind sicher. Im Juni 2022 strich HBO das 200 Millionen Dollar teure Sci-Fi-Drama Demimonde von J. J. Abrams.

Unangenehmer Nebeneffekt: Der Sparkurs könnte auch auf Europa überschwappen, wo die großen Auftraggeber wie Amazon Prime und Netflix für einen Produktionsboom sorgten. Das goldene Zeitalter von TV und Streaming strebt offenbar einem unweigerlichen Ende zu. Bitter daran: Die Krise ist hausgemacht. (Doris Priesching, 12.7.2023)