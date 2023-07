An jedem dritten Sonntag im Monat soll es in Zukunft eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen der Hauptstadt und der Ausgrabungsstätte geben

Rom – Rom und die archäologische Ausgrabungsstätte Pompeji nördlich von Neapel rücken näher zusammen. Dank der Zusammenarbeit des Kulturministeriums in Rom und der italienischen Staatsbahnen (FS) wird eine direkte Bahnverbindung mit dem Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa zwischen Roms Hauptbahnhof Termini und Pompeji eingeführt. Die erste Reise ist am kommenden Sonntag geplant, kündigte Kulturminister Gennaro Sangiuliano bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom an.

In einer Stunde und 47 Minuten soll man bald per Zug von Rom nach Pompeji kommen. imago images/NurPhoto

Die Bahnverbindung zwischen der italienischen Hauptstadt und einer der berühmtesten archäologischen Stätten der Welt erfolgt mit dem "Frecciarossa 1000", dem Flaggschiff der Staatsbahnen, jeden dritten Sonntag im Monat. Damit können Reisende und Touristen Pompeji von Rom aus in einer Stunde und 47 Minuten erreichen und am selben Abend zurückkehren. Bisher mussten Reisende von Rom nach Neapel fahren und dort auf eine lokale Bahnlinie umsteigen, um Pompeji zu erreichen.

Pompeji ist nach dem Kolosseum in Rom die meistbesuchte Ausgrabungsstätte Italiens. Die Stadt war bei Ausbrüchen des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus untergegangen. Asche, Schlamm und Lava begruben die Siedlungen. Im 18. Jahrhundert wurde die historische Stadt wiederentdeckt. Seitdem kommen immer wieder neue Erkenntnisse ans Licht. Insgesamt wurden seit 2012 für die Ausgrabungen von der EU und Italien 105 Millionen Euro bereitgestellt, davon 78 Millionen Euro aus dem Regionalentwicklungsfonds der EU. (APA, 12.7.2023)