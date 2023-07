Eine heikle Entscheidung hat ein Richter im Verfahren gegen junge Männer zu fällen, die wegen Verleumdung eines ÖVP-Politikers angeklagt sind. APA / GEORG HOCHMUTH

Wien - Kann man davon überzeugt sein, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nie eine Tat gegeben hat? Die Antwort auf diese Frage muss seit Ende Jänner Richter Matthias Funk beantworten. Zwei junge Männer saßen damals vor ihm, die Staatsanwaltschaft warf ihnen die Verleumdung eines ÖVP-Abgeordneten vor. Ein 26-Jähriger hatte den deutlich älteren Mann der sexuellen Belästigung bei privaten Treffen beschuldigt, der Zweitangeklagte gar eine Vergewaltigung angezeigt. Das Verfahren gegen den Politiker wurde eingestellt, dafür wurden die beiden Männer, damals selbst in der Jungen ÖVP aktiv, angeklagt.

Am ersten Verhandlungstermin wurde der 26-Jährige von Funk im Zweifel freigesprochen. Das Verfahren gegen Herrn S., den Zweitangeklagten, wurde dagegen für die Erstellung eines psychiatrischen Ergänzungsgutachtens vertagt – der Richter wollte vom Sachverständigen Peter Hofmann wissen, ob es denkbar sei, dass S. den Älteren aufgrund eines False-Memory-Syndroms nicht absichtlich verleumde, sondern irrtümlicherweise tatsächlich davon überzeugt sei, vergewaltigt worden zu sein.

Angezeigt hatte der Zweitangeklagte, dass ihm der Politiker im Jahr 2017 bei einer Veranstaltung K.-o.-Tropfen verabreicht haben müsse, da er eine Erinnerungslücke habe. Erst in der Wohnung des Älteren sei er wieder zu sich gekommen, als der sich an ihm verging. Der Politiker bestritt das kategorisch – S. habe erst 2018 für ihn zu arbeiten begonnen, danach habe sich eine Beziehung entwickelt. Tatsächlich zeigte der Zweitangeklagte den Politiker erst 2020 an. Unter der Dusche sei damals die Erinnerung an die Vergewaltigung plötzlich zurückgekehrt, begründete er die zeitliche Verzögerung.

"Verdrängung" für Psychiater unwahrscheinlich

Psychiater Hoffmann stellt am Mittwoch beim zweiten Verhandlungstermin klar, dass er eine "Verdrängung" für sehr unwahrscheinlich halte. Dieses Konzept stamme aus der Psychoanalyse und sei weder bestätigt noch widerlegt. Aus klinischer Praxis wisse man vielmehr, dass gerade traumatische Erfahrungen besonders gut erinnert werden würden.

Eines steht für den Psychiater in seinem neuen Gutachten ebenso fest: S. sei gesund und leide an keinen Erkrankungen, die die Gedächtnisleistung beeinträchtigen können. Also bleiben aus seiner Sicht nur zwei Erklärungen übrig: eine bewusste Verleumdung oder ein False-Memory-Syndrom.

Letzteres ist ein durchaus empirisch belegtes Phänomen: Bis zu einem Drittel der Menschen kann überzeugt sein, Erinnerungen an Ereignisse zu haben, die nie stattgefunden haben. Das gehe so weit, dass sich diese Personen nicht einmal von physischen Gegenbeweisen von ihrer Überzeugung abbringen ließen.

Isolation in Pandemie als möglicher Auslöser

Die Betroffenen seien dann aber nicht handlungsaktiv, sie würden also nicht lügen, sondern seien subjektiv von der Korrektheit ihrer Erinnerungen überzeugt. Hofmann mag nicht ausschließen, dass S. durch die soziale Isolation während der Covid-19-Pandemie psychosomatische Symptome entwickelte, die er sich schließlich durch die angebliche Vergewaltigung erklärte, was in der Psychotherapie verstärkt worden sei.

Während Helmut Graupner, Privatbeteiligtenvertreter des Politikers, überzeugt ist, dass S. bewusst gelogen hat und 31.584 Euro an Verteidigungskosten ersetzt haben will, glaubt Verteidiger Sascha Flatz fest an die falsche Erinnerung. Der Richter will sich auch in diesem Fall nicht festlegen und spricht den Zweitangeklagten ebenso – aber nicht rechtskräftig – frei. Er habe Zweifel an beiden Varianten gehabt, könne aber einfach nicht sagen, was passiert sei und ob S., falls überhaupt, absichtlich falsche Behauptungen aufgestellt habe. (Michael Möseneder, 12.7.2023)