Erstmals dürfen auch Männer an der Castingshow teilnehmen. Zuletzt gewannen eine Transfrau und ein Plus-Size-Model "GNTM". Die Kritik an der Sendung nimmt allerdings nicht ab

Wie ProSieben am Mittwoch bekanntgab, gibt es bei der kommenden Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ("GNTM") eine signifikante Neuerung: Diesmal können sich alle Menschen ab 18 Jahren bewerben – egal welchen Geschlechts. "#GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein", so ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler in einer Aussendung.

Heidi Klum mach trotz anhaltender Kritik mit "Germany's Next Topmodel" weiter. IMAGO/Sipa USA

In einem kurzen Video auf Instagram kündigte auch Heidi Klum die Neuigkeit an. Das Handyvideo zeigt Klum, wie sie während eines Flugs offenbar spontan einen Flugbegleiter anspricht, ob er nicht an der Castingshow teilnehmen möchte. "Mein erstes männliches Model", so Klum. Während gerade erst die Siegerin von "GNTM 2023" gekürt wurde, ist die Bewerbung für die 19. Staffel bereits angelaufen.

Kritik an "Germany's Next Topmodel"

Die Castingshow und nicht zuletzt Klum selbst sahen sich besonders in den letzten Jahren vielfach mit Vorwürfen konfrontiert. Kritikerinnen und Kritiker sowie ehemalige Teilnehmerinnen machten auf Bodyshaming, Manipulation und Sexualisierung der teilnehmenden Mädchen aufmerksam. Zuletzt veröffentlichte der Youtube-Kanal "STRG_F" ein einstündiges Video mit Erfahrungsberichten von Teilnehmerinnen. Die Produktionsfirma reagierte auf die anhaltende Kritik unter anderem damit, der Sendung das Label "Diversität" zu verleihen. Immerhin wurde 2021 eine Transfrau und 2023 ein Plus-Size-Model "Deutschlands neues Supermodel".

Männliche Teilnehmer gab es bei "Germany*s Next Topmodel" – so die neue Schreibweise mit einem Genderstern in der Länderbezeichnung – aber noch nicht. Anders übrigens in Österreich. 2014 liefen bei "Austria's Next Topmodel" bereits männliche und weibliche Models über den Laufsteg. (mae, 12.7.2023)