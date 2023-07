Oida, des war a Superidee von dem ORF da, die Sendung Stammtisch. Bürger wie du und ich reden ohne Moderator afoch über so Sachen. Auf ORF 3 war des, hab gar net g’wusst, dass den a no gibt.

Einfach losreden? Die Sendung "Stammtisch" auf ORF 3 irritiert. Getty Images/iStockphoto

Da kommt der kritische Bürger zu Wort, ohne Zensur und ohne de Gschi… Gscheiterln von Journalisten. Da hört ma die Wahrheit! Dass die Corona-Masken eh nix nutzt, zum Beispül, der ane hat g’sagt, er hat nur an Ausschlag kriagt! Gelungen! Höhöhöhö …

Jedenfalls ist da endlich amol auf die Sorgen und Ängste des einfachen Bürgers eingegangen worden. Klartext: "Einen Scheißdreck weiß die Forschung", hat der ane g’sagt (war des der Pensionist mit die Hosenträger?). "Mit welchem Dreck sich die beschäftigen!" Wissenschaft, dass i net lach! "Denen gehört Schaufel und Krampen in die Hand gegeben", hat er g’sagt. Und was is’, bitte, "Komplexitätsforschung"? Wann aner Komplexe hat? Des is a a Scheißdreck, hat der ane g’sagt, und: "Krebsforschung? Was wissen die? Einen Scheißdreck!"

Genau, der is’ wahrscheinlich auf der Intensiv g’legen mit lauter G’impfte, wie des die Doktorin da von die Blauen g’sagt hat. Mecht wissen, wer den ausg’suacht hat. Und wer die Superidee zu dem Stammtisch g’habt hat. Der Obermacher hat ja g’sagt, sie machen jetzt so laufende Qualitätschecks im ORF.

So g’hert des in ORF und in alle Zeitungan! Mia brauchen net nur an Volkskanzler, sondern echte Volksmedien! (Hans Rauscher, 12.7.2023)